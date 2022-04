Eigentlich könne sie für sich keinen schöneren Beruf vorstellen, sagt die Rechtsanwältin Ursula Knies. Man lerne viele Menschen und deren Probleme kennen. „Und dass ich den meisten von ihnen auch habe helfen können, das gibt mir schon ein ganz gutes Gefühl.“ Seit 25 Jahren führt sie in Kandel eine Kanzlei, die ihren Sitz in der Juststraße hat.

Dass sie den Schritt in die berufliche Selbstständigkeit gewagt hat, darauf darf sie heute besonders stolz sein. Ehe es am 1. April 1997 nämlich soweit war, hatte Uschi, wie ihre Freunde und Verwandten sie nennen, aber einige interessante Stationen durchlaufen. Geboren in der Chemiestadt Ludwigshafen, wo ihr Vater als leitender Angestellter bei der BASF gearbeitet hatte, zog sie mit ihren Eltern als Jugendliche nach England. Ihr Vater übernahm dort für „die Anilin“ eine neue Funktion. Hier besuchte Uschi Knies eine Schule, legte das Abitur ab und studierte in Sheffield. Doch die Fremdsprachen, die sie spricht, interessierten sie gar nicht so sehr. Sie wollte lieber mit Menschen zu tun haben.

Mit 21 zog es sie wieder zurück nach Deutschland, um sich an der Universität in Passau in den Rechtswissenschaften einzuschreiben. Auch ihr erstes und zweites Staatsexamen legte sie in Bayern ab, wo sie, ganz nebenbei, ihren späteren Mann Wolfgang kennenlernte. Um 1988 landete man in der Südpfalz. Die Stadt Kandel, wo sich Ursula Knies sehr wohl fühlt, wurde zur neuen Heimat. Sie liebt alles, was mit der Pfalz zu tun hat – nicht nur das Essen und Trinken. Selbst in England, erzählt sie, habe ihre Mutter immer wieder pfälzische Spezialitäten zubereitet: Dampfnudeln oder Leberknödel; hin und wieder gab es sogar Saumagen. Auch so blieben sie der Pfalz verbunden.

15 Jahre in Kommunalpolitik

In Kandel ansässig, arbeitete sie in Teilzeit in mehreren Rechtsanwaltskanzleien, kümmerte sich zusammen mit ihrem Mann um die beiden Söhne und fand bald Anschluss, nicht zuletzt über die Kommunalpolitik. In drei Wahlperioden, also 15 Jahre lang, gehörte die CDU-Frau sowohl dem Stadtrat als auch dem Verbandsgemeinderat Kandel an. Für diese Aufgabe fehlte ihr aber bald die Zeit.

Die Kanzlei nahm sie immer mehr in Beschlag. Vor allem kümmert sich die Anwältin um Familienangelegenheiten, etwa bei Sorgerechtsstreitigkeiten, aber auch um Verkehrs- oder Arbeitsrechtsfragen. Sie freut sich, wenn Mandanten auch nach ihrem Wegzug aus Kandel noch Kontakt zu ihr halten, sie um Rat fragen. Ganz besonders schön sei es, wenn diese nach Gesprächen in der Kanzlei „befreit von einer Last nach Hause gehen können“. Sie selbst könne als Anwältin nicht immer so schnell abschalten, denke oft lange über die Mandanten und ihre Schicksale nach.

Bald kommt neue Kollegin

In den 25 Jahren, in denen sie ihre Kanzlei führt, hat Knies nach eigener Aussage mehrere Rechtsanwaltsfachangestellte ausgebildet. Und jetzt habe sie zum 1. Mai sogar eine junge Rechtsanwältin eingestellt, die ihr einen Teil der Arbeit abnehmen werde. Das Büro für sie sei bereits eingerichtet. Dann will sich Knies wieder etwas mehr Zeit für sich und ihre Familie nehmen. Zu der gehören zwischenzeitlich neben den Söhnen Maximilian und Markus auch zwei vier Jahre und sechs Monate alte Enkelkinder.