Der Kommandierende General, Generalleutnant Günter Katz, stattete am 26. Mai dem Luftwaffenausbildungsbataillon in der Südpfalz-Kaserne in Germersheim seinen Antrittsbesuch ab. Das teilte das Bataillon mit. Demnach ist Katz seit 1. April der neue Mann an der Spitze des Luftwaffentruppenkommandos.

Der Kommandeur des Luftwaffenausbildungsbataillons, Oberstleutnant Peter Eckert, habe dem Drei-Sterne-General den Verband vorgestellt und ihn über dessen Aufgaben und Auftragslage informiert. General Katz habe unter anderem die SERE-Ausbildungsstätte besichtigt, welche die Angehörigen des Verbandes selbst erbaut hätten. SERE steht für survival, evasion, resistance and escape training, auf deutsch Überlebens-, Ausweich-, Widerstands- und Absetztraining. Die Spezialausbildung soll Soldaten auf den Fall vorbereiten, dass sie im Einsatz von ihrer Truppe getrennt werden. Bei der Besichtigung des Übungsdorfes, wo für den Auslandseinsatz trainiert wird, sei dem General auch das zivile Rollenspielerpersonal vorgestellt worden. Außerdem hätten ihn die Ausbilder über Abläufe und Ausbildungsinhalte informiert.

Im Gespräch mit dem Fachpersonal habe Katz dessen Leistungen gelobt. Katz hat sich laut Pressemitteilung des Bataillons selbst vor wenigen Jahren in Germersheim auf den Auslandseinsatz vorbereitet. Am Ende des Besuches habe es eine rege Gesprächsrunde gegeben unter anderem mit den Kompaniechefs und Kompaniefeldwebeln des militärischen Verbandes.