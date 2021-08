„Nur verbale Beteuerungen“

Leserbrief von Winfried Messmer, Siebeldingen, zum Artikel „Mehr antisemitische Straftaten" am 23. August

Völlig unverständlich an diesem Artikel ist die Formulierung „die Fragen nach Ursachen für Antisemitismus und nach Möglichkeiten, diese zu bekämpfen“ seien „nicht leicht zu beantworten“. In beiden Fällen gibt es in Deutschland zwar fast nur mündliche Betroffenheitsbekundungen samt verbaler Beteuerungen, man müsse etwas dagegen tun. „Tun“ hieße aber zum Beispiel bei mehrmaligem Vorkommen des pubertären Schulhof-Schimpfworts „Du Jude“ in zeitnahem Abstand eine schulische Projektwoche zu planen und durchzuführen mit der Thematik „Geschichte und Vorurteilsentstehung am Beispiel jüdischer Menschen“.„Tun“ hieße, in Zeitungen (auch Fernsehen) eine regelmäßige „Spalte“ (Kolumne) einzurichten für wahrheitsgerechte, aufklärende Darstellungen jüdischer Vergangenheit und Gegenwart. „Tun“ hieße endlich auch, im sprachlichen Bereich von Politikern, Journalisten, Geisteswissenschaftlern nie mehr den bloßen Begriff „Juden“ zu verwenden, sondern stattdessen von „jüdischen Deutschen“ oder „europäischen Juden“ oder „jüdischen Menschen“ oder „Juden des Staates Israel“ zu reden.

Die Nationalsozialisten unter Hitler haben nicht einfach „Juden“ umgebracht, sondern jüdische deutsche Mitbürger, die im Ersten Weltkrieg einen Arm oder ein Bein oder noch mehr verloren hatten und auch solche, die einen wesentlichen Beitrag geleistet hatten für das Ansehen der Deutschen als „Volk der Dichter und Denker“. Im heutigen Staat Israel gibt es jüdische Bürger, die gegen die restriktive Politik ihrer Regierung gegenüber den Palästinensern eingestellt sind.

Einen überaus positiven Paukenschlag im Rahmen bisher kaum wahrnehmbarer Bekämpfungsversuche des Antisemitismus wäre eine Erklärung „christlicher“ Kirchen, dass es nämlich kein einziges echtes Protokoll der Leidensgeschichte Jesu gibt und zwar angefangen beim angeblichen, aber total unnötigen und daher widersinnigen Judas-Verrat, denn Jesus war als Wanderprediger der römischen Besatzung so bekannt wie der berüchtigte „rote Hund“. Und Judas war als einziger Nicht-Galiläer unter den „Jüngern“ - falls nicht bösartig erfunden - ein geeignetes Mittel für eine „Sündenbockrolle“, für eine Personalisierung des Bösen, für die machtvolle Positionierung einer „religiösen“ Sekte gegenüber dem Judentum. - Kuttenträgern nachgeplapperte Glaubenslehre ist noch lange keine Religion.

„Erst 20 Prozent Teilnehmer"

Leserbrief von Hermann Braun, Rülzheim

Vorab, ich bekomme keine Provision von der Glasfaser AG. Warum ist der Zuspruch in Rülzheim so gering, obwohl wir doch langsam ein IT-Dorf werden wollen. Wir beklagen uns ständig, dass wir kein schnelles Internet haben und in der Digitalisierung abgehängt sind. Jetzt haben wir die Chance, kostengünstig eine zukunftsweisende Glasfaserinfrastruktur zu bekommen, aber nur wenige haben sich bisher dafür entschieden. Ich glaube Aufklärung tut not. Etwas möchte ich mit dem Leserbrief dazu beitragen. Viele sagen, mir reicht meine bestehende Leitung. Ja, jetzt im Moment. Wie sieht es aber in 5 Jahren aus? Die Anforderungen an eine schnelle Leitung steigen ständig. Fernsehen, Videostreaming, Veranstaltungen, Zeitungen, Sprechstunden etc. werden über das Internet angeboten mit ständigem Qualitätszuwachs. 4K oder 8K Fernsehen, was immer wieder mehr Bandbreite bedeutet.

Jetzt hat jeder die einmalige Chance, in Rülzheim einen kostenlosen Glasfaseranschluss zu bekommen. Wir müssen nur einen Basistarif abschließen, den wir nach zwei Jahren, wenn wirklich kein Bedarf besteht, kündigen, oder dann zu einem kostengünstigeren Anbieter wechseln. Wichtig ist, dass Glasfaser im Boden liegt und sich zukünftig jeder an das Glasfasernetz anschließen lassen kann.

Wird das Projekt mangels Masse nicht durchgeführt, wird jeder einzelne der in den nächsten Jahren einen Glasfaseranschluss benötigt, und das werden viele sein, sehr viel Geld für einen Anschluss bezahlen müssen. Jeder zahlt für die Verlegung seines Anschlusses dann selbst. Erreichen wir die 40 Prozent nicht, werden wir auf Jahre von einer leistungsfähigen Glaserfaserinfrastruktur abgekoppelt.

Mit der Kupferleitung geht es wie mit dem ISDN. Es wird nicht mehr gepflegt und ausgebaut. Die Kupfervermittlungsstellen veralten und können den Bedarf nicht mehr decken, da nur noch in Glasfaser-Vermittlungsstellen investiert wird. Jeder von uns kennt bereits die Sanduhr am PC, die sich trotz schneller Kupferleitung immer länger dreht bis eine Reaktion kommt. Das liegt an den Vermittlungsstellen auf Kupferbasis, und es wird nicht besser werden.

Deshalb, bitte im eigenen Interesse, schließt zumindest einen Basistarif ab. Habt ihr einen günstigen alten Vertrag für Fernsehen und Streaming so könnt ihr den noch aus Kostengründen beibehalten. In zwei Jahren gibt es mit Sicherheit auch im Glaserfasernetz günstigere Angebote.

„UVC-Strahlung ist krebserregend"

Leserbrief von York Theisinger, Jockgrim, zu den Artikeln „Virenfreie Luft für Schüler" und „Modellversuch an der Grundschule"

Ich kann nicht nachvollziehen, weshalb die VG Jockgrim die Grundschulen mit UVC-Luftreinigungsgeräte für 300.000 Euro ausstatten möchte, deren Wirksamkeit und Gerätesicherheit unter Realraumbedingungen nachzuweisen ist. Entsprechend der Priorisierung der Lüftungsmaßnahmen des Bundesumweltamtes (UBA) aus der Veröffentlichung: „Mobile Luftreiniger: Nur als Ergänzung zum Lüften sinnvoll“ vom 11.2.2021, sind Luftreiniger auf dem 4. Rang und nur ergänzend in Ausnahmefällen einzusetzen.

Hingegen ist mit 1. Prio die Raumlufttechnische Anlage (RLT) (welche zu 80 Prozent von der BAFA gefördert wird und die Heizkosten durch Wärmerückgewinnung senken kann), 2. Stoßlüften und 3. Abluftanlagen (wie z. B. in Landau nach „Mainzer Leichtbauvariante“ entwickelt mit dem Max-Planck-Institut, Materialkosten: ungefähr 300 Euro je Klassenzimmer) anzuwenden.

Weiterhin wird von der UBA aufgeführt: „Es ist zu beachten, dass Luftreinigungsgeräte die Notwendigkeit für das Lüften nicht ersetzen können.“ In mehreren Schreiben an den Verbandsbürgermeister (Karl Dieter Wünstel, CDU) habe ich auf die genannten Punkte und auf die nachfolgenden Risiken sowie erforderliche Nachweise von UVC-Luftreiniger, welche von UBA und Bundesamt für Strahlenschutz (BfS) genannt werden hingewiesen:

-Beim Einsatz von UV-C-Technik ist darauf zu achten, dass diese Geräte keine UVC-Strahlung direkt oder diffus in den Raum abgeben.

-UVC-Strahlung Haut und Augen schädigen kann und nachgewiesenermaßen krebserregend ist.

- UVC wirkt viruzid, wird aber aus Sicherheitsgründen vom UBA in mobilen Luftreinigern abgelehnt.

-UVC-Geräten fehlt oft der Wirksamkeitsnachweis in der Praxis. Es genügt nicht, im Beipackzettel auf die Wirksamkeit des UV-Lichtes hinzuweisen. Die Wirksamkeit in der Praxis (Realraumbedingungen) ist vom Hersteller nachzuweisen.

Auf meine letzte Anfrage an die Verantwortlichen der VG Jockgrim bezüglich Wirksamkeit, Gerätesicherheit und dem Nachweis, dass kein UV-C-Licht weder direkt noch diffus in den Raum abgegeben werden darf, habe ich bis heute noch keine Antwort erhalten.

Bei den bereits installierten Geräten kann man das blaue Licht (sichtbarer Frequenzbereich), welches von der UVC-Lampe erzeugt wird, von außen deutlich erkennen. Dies ist ein Hinweis auf austretende UVC-Strahlung in die Umgebung, welche nicht nur viruzid, sondern auch erbgutschädigendend ist.

Auch wenn auf Geräten Prüfsiegel, DGUV, CE und Made in Germany Aufkleber angebracht sind, ist dies keine Garantie das keine UVC-Strahlung austritt.

Sollen wir 300.000 Euro für eine Maßnahme ausgeben, welche laut Umweltbundesamt auf Rang 4 der Maßnahmenliste steht und von welcher abgeraten wird und sie daher nicht förderfähig ist? Sollen wir unsere Kinder eventuell dem Risiko von Langzeitschäden durch erbgutverändernde UVC-Strahlung aussetzen, welche nachweislich krebserregend ist? Maßnahmen sind erforderlich, aber bitte gesundheitsorientiert und nachhaltig wie von der Kommission für Innenraumhygiene (IRK) und Umweltbundesamt (UBA) empfohlen.