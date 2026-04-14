Der Zonta Club Speyer-Germersheim hat angekündigt, Präventions-Armbänder gegen K.O.-Tropfen an die Schulsozialarbeit von Schulen im Kreis zu spenden. Eine erste Spende ging bereits an die Richard-von-Weizsäcker-Schule in Germersheim. Die Armbänder können benutzt werden, um Getränke auf einen möglichen Gehalt an betäubenden Stoffen – K.O.-Tropfen genannt – zu überprüfen.

Im Rahmen des durch die Spende angestoßenen Präventionsprojekts werden junge Frauen auch über die Gefahren im Freizeit- und Veranstaltungsumfeld aufgeklärt. Mit den Test-Armbändern sowie begleitenden Visitenkarten mit Notfallkontakten würden konkrete Hilfestellungen geboten, erklärt der Zonta-Club.

Ziel sei es, junge Frauen nicht nur vor den unmittelbaren Gefahren zu schützen, sondern sie durch Wissen und Sichtbarkeit zu stärken, Club-Vertreterin Sabina Matter-Seibel hinzu. Die Bändchen dienten dabei als Türöffner, um das Schweigen über dieses oft tabuisierte Thema zu brechen.

Das Jugendamt des Landkreises Germersheim unterstützt der Mitteilung des Zonta-Clubs zufolge die Aktion. Denise Hartmann-Mohr, Leiterin des Jugendamtes, bezeichnet demnach die Aktion als „wichtigen Baustein in den Präventionsangeboten“. Sie ergänze die Arbeit des Jugendamts, indem sie ein hochrelevantes Thema in den Lebensalltag der Jugendlichen bringe.