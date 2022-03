Viele Verstöße gegen die Maskentragepflicht und gegen das Abstandsgebot verzeichnete die Polizei am Samstag bei einer Demo von bis zu 1.300 Teilnehmern. Zunächst hatten sich auf dem „Platz der Menschenrechte“ etwa 750 Personen eingefunden, wovon geschätzte 300 sich nicht an die Vorgaben halten wollten. Während des gegen 14.25 Uhr gestarteten Aufzuges wuchs die Teilnehmerzahl dann. Immer wieder musste die Versammlungsleiterin auf die Einhaltung der Regeln hinweisen. Auch den Ermahnungen der Polizei kamen die Maskengegner nur zögerlich nach. So waren am Ende des Aufzuges eine Beleidigung gegen einen Polizisten und mehrere Ordnungswidrigkeiten wegen nicht getragener Masken sowie Verstößen gegen das Versammlungsgesetz zu verzeichnen. Einige Menschen waren von der Versammlung ausgeschlossen worden und kehrten trotzdem wieder zurück. Drei von der Versammlungsleitung eingesetzte Ordner wurden darüber hinaus ihrer Funktion enthoben, zumal sie sich als unzuverlässig erwiesen oder selbst die Maskentragepflicht missachtet hatten.