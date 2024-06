Rund 83 Millionen Fahrräder zählte der Deutsche Zweiradhandel-Verband im Jahr 2022 – Tendenz steigend. 1944, ausgangs des Zweiten Weltkriegs, war das undenkbar, Fahrräder bedeuteten vielfach Ärger.

Als die Alliierten bereits begonnen hatten, auf Nazi-Deutschland vorzurücken und außer Lebensmitteln auch andere Dinge des täglichen Gebrauchs knapp wurden, veröffentlichte die Zeitung „NSZ Westmark“ in der Ausgabe Germersheim einen Befehl der Obrigkeit: „Keine Fahrrad-Ausflüge!“ Unter dieser Überschrift ging es in amtlich-holprigem Stil wie folgt weiter: „Die Zuteilungen an neuen Fahrrädern, Schläuchen und Decken sind zur Zeit aus verständlichen Gründen sehr knapp. Anträge müssen in den Wirtschaftsämtern leider auch oft in solchen Fällen abgelehnt werden, in denen ein beruflicher Bedarf vorhanden wäre. Umso mehr muss es verargen, wenn Kinder Fahrräder zu unnötigen Fahrten verwenden. Die Pflicht der Eltern ist es, dies zu verbieten. Im übrigen sind Fahrten zur Schule, zur Ausführung von Besorgungen, Teilnahme am Dienst usw. nur zu verantworten, wenn Entfernungen von mehreren Kilometern zurückgelegt werden müssen“.

Jugendliche im Blick

Der aus Lingenfeld stammende Joseph Bürckel, Reichsstatthalter der Westmark – zu der die Pfalz, das Saarland und Lothringen damals gehörten – hatte sich nach Unterlagen des Stadtarchivs Speyer Gedanken über das Fahrrad-Aufkommen auch in Germersheim und Umgebung gemacht. Bürckel gab den Leitern der Schutzpolizei „zur Kenntnis, dass die Schupo zur wiederkehrenden Kontrolle des Radfahrverkehrs zu veranlassen ist. Ich denke dabei an die abendlichen Bummelfahrten der Jugendlichen“.

Offenbar auch dem Germersheimer Bürgermeister teilte die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei NSDAP mit: „Es wird eindringlich darauf hingewiesen, dass mit Rücksicht auf die angespannte Rohstofflage auf dem Gummi- und Kautschukgebiet das unberechtigte Radfahren von Jugendlichen zu unterbleiben hat“.