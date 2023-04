Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ungewohnt still und dunkel war es am ersten Adventswochenende rund um die Kirche St. Michael. Der Zwiebelkirchturm ist zwar abends beleuchtet, in der Hauptstraße leuchten Weihnachtslichterketten, aber das muntere Treiben des Annereslmarktes fehlte in diesem Jahr. Einige Rheinzaberner hatten trotzdem kleine Stände vor der Haustür aufgebaut.

Das Corona-Virus hat auch das frühere Römerstädtchen zum Inne- und Abstandhalten gezwungen. Um nicht ganz auf den geliebten Anneresl verzichten zu müssen, hatten einige Rheinzaberner