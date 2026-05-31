Die Pfälzer Content Creatorin kocht in einer Fernsehsendung mit anderen um die Wette. Mit der RHEINPFALZ spricht sie über neue Freundschaften und Herausforderungen am Herd.

„Heute gehen wir zu einer Prominenten“, scherzen Aron und Katja augenzwinkernd, als sich die Gäste auf den Weg nach Rülzheim machen. Gemeint ist Anna-Maria Müller, die bei der VOX-Sendung „Das perfekte Dinner“ zu sehen ist. Die Pfälzer Content Creatorin öffnet in der Koch-Show nicht nur die Türen ihres Hauses, sondern präsentiert auch ein Menü mit internationalen Einflüssen und regionalem Bezug.

Da es sich um eine verkürzte Woche handelt, treten lediglich vier Kandidatinnen und Kandidaten gegeneinander an. Neben Anna-Maria sind Freddy (46), Katja (58) und Aron (25) dabei. Aron eröffnet die Runde am Montag und erreicht 24 Punkte. Am Dienstag ist dann die Rülzheimerin an der Reihe. Bereits am Vormittag laufen die Vorbereitungen für den Abend auf Hochtouren, was das Fernsehpublikum am Bildschirm mitverfolgen kann. Unterstützung bekommt Anna-Maria von Schnibbelhilfe und Lebenspartner Titos (34), der beim Kochen und Organisieren hilft.

Gastgeberin Anna-Maria. Foto: RTL / ITV Studios Germany/oho

„Am Vormittag war ich noch relativ entspannt. Alles lief nach Zeitplan“, erinnert sich die 42-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ an die Dreharbeiten im März. Kochen ist ein fester Bestandteil ihres Contents, den sie auf Instagram teilt. Dort folgen ihr aktuell rund 250.000 Menschen. Als am Abend schließlich die Gäste eintreffen und die Kameras laufen, steigt die Nervosität.

Beim Hausrundgang den Mann überrascht

Die Dreharbeiten seien insgesamt intensiv, die Tage lang gewesen, erzählt die Pfälzerin. Gleichzeitig habe sie die Woche in positiver Erinnerung behalten. Besonders mit den anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern habe sie sich gut verstanden. Dieser Eindruck einer stimmigen Runde springt auch auf das Publikum über. Etwa in einer Szene, in der die Gästeschar durch das stattliche Haus spaziert und überraschend auf Titos stößt, was für allgemeine Lacher sorgt. Auch nach den Dreharbeiten bleibt die Gruppe über WhatsApp miteinander in Kontakt, wie Anna-Maria sagt.

Gerade in der Ausstrahlungswoche tauschen sie sich viel aus – auch über die weniger schönen Seiten der Fernsehsendung. Einige Kommentare in den sozialen Netzwerken gehen hart mit den Kandidatinnen und Kandidaten ins Gericht. Dabei hat vieles überhaupt nichts mit dem zentralen Element der Sendung, dem Kochen, zu tun. Es gibt auch positive Rückmeldungen, etwa zu Anna-Marias Menü, das unter dem Motto „Fernweh im Herzen. Heimat auf dem Teller“ steht. Die Mutter von drei Kindern serviert Freddy, Katja und Aron als Vorspeise eine „Andalusische Leichtigkeit“: Gazpacho Andaluz mit Melonen-Gemüse-Tatar, Parmesan-Crackern, Serrano-Chips und Pesto-Locken. Es folgt die Hauptspeise „Asiatische Weite“ mit Teriyaki-Lachs, Mango-Salsa, Wildreis und geröstetem Sesam-Brokkoli. Die Gerichte spiegeln ihre eigenen Erfahrungen wider, erzählt Anna-Maria am Essenstisch. Während ihres Studiums verbringt sie Zeit im Ausland und sammelt dabei viele kulinarische Eindrücke.

Harte Birne, saftige Dampfnudel

Für den Abschluss setzt die Rülzheimerin auf einen pfälzischen Klassiker: Dampfnudel mit zweierlei Soßen und pochierter Birne. Dabei läuft allerdings nicht alles nach Plan. Die am Vormittag vorbereiteten Birnen verfärben sich und müssen kurzfristig neu zubereitet werden. Dadurch sind sie am Ende etwas zu fest, wie auch von den Mitstreitern angemerkt wird. „Ich bin schon perfektionistisch“, sagt Anna-Maria rückblickend. „Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass alles genau so klappt, wie ich es geplant hatte.“

Die Stimmung am Tisch bleibt dennoch locker. Beim gemeinsamen Anstoßen darf auch ein pfälzisches „Proschd“ nicht fehlen. Die Gäste zeigen sich insgesamt zufrieden mit dem Abend. „Eine runde Geschichte“, urteilt Aron. Katja lobt die „perfekten Dampfnudel“ und erkocht am letzten Abend selbst noch 23 Punkte. Anna-Maria erhält 26 Punkte von ihren Gästen und teilt sich damit den ersten Platz der „Perfektes Dinner“-Runde mit Freddy.