Der Schreiber hat einen Leserbrief zum Thema „Zu Ehren der Heiligen Anna“, dem Kirchenpatronatsfest in Kuhardt, erschienen am 26. Juli, verfasst.

Die Kuhardter Bürger (auch der katholische Bevölkerungsteil) dürfen selbstverständlich an einer lieb-gewordenen Tradition festhalten. – Eine Zeitung hingegen, sofern nicht Kuhardter Dorfblatt oder Kirchenblatt oder betont katholische Regionalzeitung, sollte neben purer Berichterstattung über ein rein katholisches Fest auch denjenigen Lesern Rechnung tragen, bei denen Lesen - Denken - Wissen einen deutlichen Vorrang gegenüber „Glauben“ hat.

Anna als Mutter Mariä ist un-historisch und sogar nicht-biblisch. Ihre legendäre Gestalt stammt aus apokryphen Schriften (so auch: RHEINPFALZ), genauer: aus dem nach 150 n.Chr. entstandenen „Protevangelium des Jakobus“, wobei ich in der RHEINPFALZ vor allem den Hinweis vermisse, dass es keineswegs nur 4, sondern etwa 14 oder gar 24 „Evangelien“ gab, die Bibel also nicht „Gottes Wort“ ist, sondern eine menschliche Auswahl aus vielen Texten über Jesus.

Da Anna eine legendarische (unwahrscheinliche, unglaubwürdige) Figur darstellt, ist auch eine „anschauliche“ Darstellung ihres religiösen Lebens (so die RHEINPFALZ) äußerst fragwürdig, denn man vermittelt ja nur, was sich ein Legendenschreiber ausgedacht hat. Selbst von Jesu Mutter Maria kennt man fast nur Legendarisches, wobei noch am wahrscheinlichsten ist, dass sie ihren Sohn Jesus für „von Sinnen“ (Mk 03/21) gehalten hat.

Eine „heilige Anna“ gab es so wenig wie „heiligen“ Missbrauch; beides ändert aber nichts an der geistigen Bedeutsamkeit des Jesus von Nazareth.

Winfried Meßmer, Siebeldingen