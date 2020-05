Ab diesem Wochenende werden auch in der Pfarrei Hl. Hildegard von Bingen Gottesdienste in den jeweiligen Pfarrkirchen gefeiert: Samstag, 16. Mai, 18.30 Uhr in Zeiskam; Sonntag, 17. Mai, 9 Uhr, Bellheim und 10 Uhr in Ottersheim. Weitere Gottesdienste gibt es kommende Woche. Für alle Gottesdienste ist nur eine maximale Teilnehmerzahl (eine Person pro 10 Quadratmeter Raumfläche und einem Mindestabstand von 1,5 Meter) zugelassen. Das sind: In Bellheim 77; Knittelsheim 44; Lustadt/Oberdorf 27; Ottersheim 25; Weingarten 47; Zeiskam- 41. Wer an einem Gottesdienst, auch an den Werktagen, teilnehmen möchte, muss sich zwingend vorher im Pfarrbüro anmelden, entweder telefonisch unter 07272 973050 oder per Mail pfarramt.bellheim@bistum-speyer.de und zwar Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr, Dienstag und Donnerstag zwischen 15 bis 17 Uhr.