Von 1. bis zum 21. Juni beteiligt sich der gesamte Landkreis Germersheim an dem bundesweiten Wettbewerb „Stadtradeln“. An diesen 21 Tagen sollen möglichst viele Alltags- oder Pendelwege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückgelegt werden. Wer sich daran beteiligen und seinen Heimatort oder die eigene Stadt – und damit automatisch auch den Landkreis – unterstützen möchte, kann sich jetzt unter www.stadtradeln.de/landkreis-germersheim anmelden, die eigene Kommune anklicke und so am Wettbewerb teilnehmen.

„Auch wir als Kommunalpolitiker unterstützen die Teilnahme an diesem Wettbewerb und hoffen natürlich, dass wir als Kreis gut abschneiden. Das schont nicht nur das Klima und nützt der eigenen Gesundheit, sondern lenkt außerdem den Blick auf unsere Region, die für Fahrradtouren jeglicher Art prädestiniert ist“, so Landrat Fritz Brechtel, der selbst leidenschaftlich gerne aufs Rad steigt. Wer sich anmeldet, kann zudem ein eigenes Team gründen und für den eigenen Verein, die Clique oder Familie Kilometer erradeln. Auch Schülerinnen und Schüler können unter www.stadtradeln.de/schulradeln-rlp eigene Teams gründen und obendrein noch Preise gewinnen.