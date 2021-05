Kinder, die ab dem Schuljahr 2021/22 die Klassen 5 bis 13 einer allgemeinbildenden Schule oder in den Berufsbildenden Schule (Berufsfachschule I und II, Höhere Berufsfachschule, Wirtschaftsgymnasium) besuchen, können an der entgeltlichen Ausleihe teilnehmen.

Um sich dafür online im Internet anzumelden, erhalten alle Eltern über die Schulen einen Brief mit den notwendigen Zugangsdaten für die Anmeldung im Internet.

Das am Freitag geöffnete Internetportal ist nach Mitteilung der Kreisverwaltung noch bis einschließlich 21. Juni offen; nachträgliche Freischaltungen sind ausgeschlossen. Deshalb soll man sich auch dann im Internet-Portal anmelden, wenn noch keine eindeutige Entscheidung über einen eventuellen Schulwechsel bzw. eine Versetzung des Kindes getroffen ist. In dem Portal hinterlegen die Eltern ihre Kontodaten. Die Leihgebühr werde am 1. November abgebucht.

Leihen spart Zeit und Geld

„Für die Eltern bedeutet das nicht nur weniger Aufwand in der Beschaffung der Schulbücher, sondern auch eine deutliche finanzielle Entlastung“, so Landrat Fritz Brechtel. Da nicht jeder Haushalt über einen Internetzugang und PC verfüge, seien an den Schulen Servicestellen eingerichtet worden, die die Eltern bei der Anmeldung unterstützen. Über deren Erreichbarkeit würden die Eltern informiert. Bei Vorsprache in der Servicestelle sollen insbesondere die Bankverbindung (mit IBAN und BIC) bereitgehalten werden, um einen reibungslosen Ablauf der Bestellung zu ermöglichen, so Christoph Buttweiler, Erster Kreisbeigeordneter und Schuldezernent.

Servicestellen helfen

Die Servicestellen sind wie folgt geöffnet: Realschule plus Geschwister-Scholl Germersheim: vom 9. bis 11. Juni, jeweils von 8 bis 12 Uhr und vom 14. bis 18. Juni, jeweils von 8 bis 12 Uhr. Realschule plus Richard-von-Weizsäcker Germersheim: am Mittwoch, 9. und Mittwoch, 16. Juni, jeweils von 9.30 bis 11 Uhr. Realschule plus Kandel: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Realschule plus Bellheim: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Realschule plus Lingenfeld: vom 7. bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Goethe Gymnasium Germersheim: am Dienstag, 8. und Dienstag, 15. Juni, jeweils von 14 bis 16 Uhr. Europa Gymnasium Wörth: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Integrierte Gesamtschule Kandel: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Integrierte Gesamtschule Rheinzabern: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Integrierte Gesamtschule Rülzheim: am Dienstag, 8. Juni, Donnerstag, 10. Juni, Montag, 14. Juni und Donnerstag, 17. Juni, jeweils 9 bis 15.30 Uhr. Carl-Benz-Gesamtschule Wörth: vom 21. Mai bis 21. Juni (nur nach telefonischer Anmeldung). Berufsbildende Schule Germersheim: vom 8. bis 10. Juni, jeweils von 8 bis 15 Uhr. Berufsbildende Schule Wörth: am Mittwoch, 9. Juni und Donnerstag, 10. Juni von 8 bis 15.30 Uhr und am Freitag, 11. Juni von 7.45 Uhr bis 13.30 Uhr.

Bei Lernmittelfreiheit keine Anmeldung

Sofern ein Antrag auf Gewährung von Lernmittelfreiheit (unentgeltliche Schulbuchausleihe) bewilligt wurde, ist eine Anmeldung im Online-Portal nicht erforderlich, da die Kreisverwaltung diesen Schritt bereits durchgeführt hat. Die Bestellung der Bücher erfolgt über die Schulen in Zusammenarbeit mit der Kreisverwaltung als Schulträger.

Voraussichtlich wird es bei der Rücknahme der Schulbücher vom Schuljahr 2020/2021 und bei der Ausgabe der neuen Schulbücher für das Schuljahr 2021/2022 zu Änderungen kommen. Hierzu erhalten alle Eltern noch nähere Informationen.

Info

Weitere Informationen rund ums Thema „Schulbuchausleihe“ gibt es im Internet unter www.LMF-online.rlp.de.