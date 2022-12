Gewalt, Cyber-Mobbing und Beleidigungen. Wer will da noch Lehrer werden?

Was ist bloß in unseren Schulen los? Angesichts schockierender Umfrageergebnisse des Lehrerverbands muss man sich diese Frage stellen. Gewalt ist bundesweit auf dem Vormarsch. Wer will da noch Lehrer werden? Verbale Entgleisungen gibt es auch im Kreis Germersheim, aber Cyber-Mobbing oder gewaltsame Übergriffe auf Lehrer und Lehrerinnen wohl noch nicht. Aufregung scheint hier – jedenfalls momentan – nicht nötig zu sein, wenn auch manche verbalen Angriffe zum Nachdenken Anlass geben.