Räuberische Erpressung und erpresserischer Menschenraub – so lautet die Anklage gegen einen 25-Jährigen, dessen Prozess am Mittwoch vor dem Landgericht Frankenthal eröffnet wurde. Gleich zweimal soll der Mann aus dem nördlichen Landkreis in dieselbe Wohnung in Neustadt eingebrochen sein und unter Androhung von Gewalt Geld gefordert haben.

Im März 2020 soll der 25-Jährige demnach von seinem Opfer in Neustadt die Herausgabe von dessen Kreditkarte mit der dazugehörigen Pin erzwungen haben. Im Anschluss soll er 500 Euro