In den beiden neuen Notarzteinsatzfahrzeugen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) ist die Rescue-Wave-Technik nun fest integriert. „Mit der Anschaffung kam der Katastrophenschutz in der digitalisierten Welt an“, sagt der Sprecher der Leitenden Notärzte, Dr. Matthias Wölfel.

Bisher mussten bei großen Unfällen alle Informationen per Hand für jeden Patienten auf Sichtungskarten notiert werden. Das System ersetzt diese durch digitale Anhängesender, mit denen medizinische, persönliche und organisatorische Daten sowie die exakte Position erfasst und in Echtzeit an alle Führungskräften übermittelt werden.

„Der Faktor Zeit entscheidet in der Notfallmedizin über Leben und Tod oder bleibende Schäden“, so Wölfel. „Um den Informations- und Zeitverlust bei einem Massenanfall von Verletzten so gering wie möglich zu halten, ist Rescue-Wave ideal.“ Das Erfassen von Verletzten, Verletzungsschwere und die Verteilung auf geeignete Transportmittel in entsprechende Kliniken werde enorm beschleunigt.

Das System sei bereits zum Einsatz gekommen, darunter ein Unfall in Kuhardt mit sechs Verletzten, teilt die Kreisverwaltung mit. Von Großschadenslagen sei der Landkreis seit Systemstart bisher verschont geblieben. Übungen dazu fanden bereits statt.

In den neuen Fahrzeugen befinden sich das Funksystem für Rescue-Wave, das nun per Knopfdruck gestartet werden kann, ein Tablet und einige der Anhängersender, die verletzte Personen umgehängt bekommen. Stationiert sind die Notarztwagen in Germersheim und Kandel.

„Damit ist der letzte Schritt getan, denn jetzt kann per Knopfdruck das System aus dem Cockpit des Fahrzeugs heraus gestartet werden“, teilt Landrat Fritz Brechtel (CDU) mit. Germersheim hatte als erster Landkreis bundesweit das System 2019 angeschafft. „Jetzt ist die Technik, die den Rettungskräften und Notärzten die Lage vor Ort schon während der Anfahrt zur Unfallstelle darstellt, fest integrierter Bestandteil zweier DRK- Notarzteinsatzfahrzeuge.“ Das System kann auch bei Terror- oder Amoklagen, auf dem Rhein oder bei Personensuchen eingesetzt werden.

Die Entwicklung des Rescue-Wave-Systems, an der auch die Firma ITK mitwirkte, wurde zwei Jahre lang von Leitenden Notärzten, Organisatorischen Leitern sowie der Schnelleinsatzgruppe aus dem Landkreis Germersheim begleitet.