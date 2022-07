Ein mit Stroh beladener Anhänger brannte am Mittwochabend völlig ab und es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro. Gegen 18.30 Uhr befuhr ein landwirtschaftliches Gespann die Landstraße zwischen Schwegenheim und Gommersheim. Vermutlich aufgrund eines Reifenplatzers am Anhänger fing die Strohladung Feuer und geriet in Vollbrand. Das Feuer wurde durch die dazu gerufenen Feuerwehren aus Schwegenheim und Gommersheim gelöscht. Die L538 war für drei Stunden komplett gesperrt.