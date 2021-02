Zwischen 19 Uhr und 19:30 Uhr wurde am Freitagabend ein Pkw-Anhänger aus einer unverschlossenen Scheune in Rheinzabern entwendet. Der zugelassene Anhänger mit einem Zeitwert von geschätzten 300 Euro verschwand in unbekannte Richtung. Nach derzeitigem Stand dürfte der ungesicherte Pkw-Anhänger an ein Zugfahrzeug angekoppelt oder aufgeladen worden sein. Desweiteren wurde versucht, am Tatort verschlossene Räume aufzubrechen, was jedoch aufgrund der Sicherung misslang. Zeugenhinweise können an die Polizei Wörth unter der Rufnummer 07271 92210 oder unter piwoerth@polizei.rlp.de weitergegeben werden.