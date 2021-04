Acht Monate ist es her, dass ein rassistischer Attentäter in Hanau zehn Menschen mit Migrationshintergrund ermordete. Die Morde haben in der muslimischen Gemeinde in Germersheim tiefe Spuren hinterlassen. Der „Tag der offenen Moschee“, der seit 1997 immer am Tag der Deutschen Einheit zelebriert wird, stand deshalb in diesem Jahr auch im Eindruck der zunehmenden Gefahr durch Rechtsradikalismus.

Der Anschlag in Hanau ist Teil einer Entwicklung, die sich auf regionaler, nationaler und internationaler Ebene verfolgen lässt. In der Südpfalz gehen Rechtsradikale wieder regelmäßig auf die Straße. In Kassel wurde der Regierungspräsident Walter Lübcke von dem Rechtsextremisten Stephan Ernst vor seinem Wohnhaus erschossen. Hinzukommt in jüngerer Vergangenheit der versuchte Massenmord in einer Synagoge in Halle, dem zwei Menschen zum Opfer fielen.

Es gab also viel zu besprechen für den Journalisten Johnny Brambach, der vom Beirat für Migration und Integration zu einem Vortrag in die Moschee in der Hans-Sachs-Straße eingeladen worden war. Brambach beschäftigt sich seit fünf Jahren mit der rechten Szene in Deutschland, sowohl im virtuellen als auch im öffentlichen Raum. „Ich möchte mit meinem Vortrag keine Ängste bei euch erzeugen. Aber ich hoffe, dass ich euch zum Nachdenken bringe“, eröffnete Brambach seinen Vortrag.

Rechte Szene will Chaos erzeugen

In den folgenden 40 Minuten ging der Heidelberger auf die zunehmende Gefahr durch rechte Strukturen in Deutschland ein. Die Bemühungen der rechtsradikalen Szene erfolgten in der jüngsten Vergangenheit weniger innerhalb des demokratischen Systems durch Parteien wie Der Dritte Weg oder die NPD, so Brambach. Die Akteure zielten vielmehr darauf ab, bewusst Chaos und bürgerkriegsähnliche Zustände zu erzeugen. „Die Politik hat den Ernst der Lage lange ignoriert“, findet Brambach. Auch die Offenlegung von rechten Netzwerken in Sicherheitsapparaten wie jüngst bei der nordrhein-westfälischen Polizei seien erschreckend. Brambach kam auch auf das rechtsradikale Kandeler Frauenbündnis zu sprechen, welches „die Südpfalz seit über drei Jahren terrorisiert.“

Mit Schleier schlechtere Noten

In der anschließenden Diskussion wurden von Brambach, Moderator Ziya Yüksel (SPD) und den Zuhörern immer wieder ein Zusammenstehen gegen Rechtsradikale beschworen. Aber es waren vor allem die persönlichen Erfahrungen der Anwesenden, die in Erinnerung blieben – sei es der sogenannte Alltagsrassismus oder Angst um Leib und Leben. Eine junge Muslima berichtete von ihrer Zwiegespaltenheit ob ihres Berufswunsches: „Es war schon immer mein Traum, Juristin zu werden. Vor Gericht werde ich aber kein Kopftuch tragen dürfen. Wie soll ich mich zwischen meinem Beruf und meiner Religion entscheiden?“ Mit diesem Dilemma muss sie sich bereits heute, in ihrer Schulzeit, herumschlagen. Sie verzichtet im Unterricht auf ihr Kopftuch – weil sie für ihr Wunschstudium einen guten Abiturschnitt braucht, und ihrer Erfahrung nach Schülerinnen mit Hidschab schlechtere Epochalnoten bekommen.

Warme Worte als Beruhigungspille

Eine andere Zuhörerin, selbst ohne Migrationshintergrund aber mit schwarzem Ehemann, berichtet von rassistischen Vorfällen in verschiedenen Gesellschaftsebenen, die sie im vergangenen Jahr bezeugen musste. „Da gab es den Bademeister in einem Schwimmbad hier im Landkreis, der einen jungen Ausländer mit den Worten ’Geh dahin zurück wo du herkommst!’ vom 3-Meter-Brett runtergeschickt hat. Oder die Beamtin, die meiner Freundin gesagt hat, sie solle doch froh sein, überhaupt hier sein zu dürfen. Der Bürgermeister, der meine Beschwerde zu dem Vorfall mit ein paar warmen Worten abgewiegelt hat.“

Die muslimische Gemeinde in Germersheim sah sich nach dem Anschlag in Hanau gezwungen, beim Freitagsgebet junge Gemeindemitglieder dafür einzusetzen, die Freitagsgebete in der Moschee zu bewachen. „Natürlich hat es mir Angst gemacht, was da passiert ist“, sagt ein 13-jähriger Germersheimer. „Den das könnte genauso gut auch bei uns passieren.“