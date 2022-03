Erhebungsbeauftragte für den Mikrozensus werden auch im Landkreis Germersheim unterwegs sein. Manche Bürger haben Sorge, dass ihre Daten bei der kleinen Volksbefragung in die falschen Hände gelangen.

Von Januar bis Dezember werden bundesweit rund 810.000 Menschen in etwa 370.000 Haushalten nach einem statistischen Zufallsverfahren ausgewählt und im sogenannten Mikrozensus befragt. Alle Erhebungsbeauftragten verfügen über einen entsprechenden Ausweis, teilt die Kreisverwaltung auf Anfrage mit. „Auf dem Ausweis sind neben dem Namen des Erhebungsbeauftragten auch das Logo und ein Dienststempel der Kreisverwaltung (auf der Rückseite) zu erkennen“, so der Kreissprecher weiter.

Individuelle Termine

Außerdem würden die Erhebungsbeauftragten nie ohne Terminankündigung zu den Befragten kommen. Vor jedem Interview wird ein individueller Termin vereinbart. Dann habe man genügend Zeit, um eventuelle Bedenken durch Rückfrage bei der Kreisverwaltung auszuräumen und sich den Namen des Befragers bestätigen zu lassen. Dem Kreis zufolge erhalten alle Interviewenden zunächst ein Schreiben mit „wichtigen Information, einem Terminvorschlag sowie einer kleinen Broschüre mitsamt rechtlichen Belehrung“. Erst am genannten oder vereinbarten Termin werden die Mitarbeiter des Mikrozensus, die das Interview führen, dann zur Befragung erscheinen.

Alternative zu Befragung

Da diese Befragung nicht wesentlich mehr als zehn Minuten dauere, könne sie durchaus auch zwischen Tür und Angel erfolgen. Die Befrager müssen nicht unbedingt in Wohnung oder Haus gelassen werden. Weiter weist der Kreis darauf hin, dass die Erhebungsbeauftragten verpflichtet sind, die gesetzlichen Vorschriften zum Infektionsschutz und auch zum Datenschutz einzuhalten. Bei Bedenken gegenüber einem persönlichen Interview stehen alternative Meldewege zur Verfügung, ist auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes zu lesen.

Die Interviewenden haben zudem stets die offiziellen Unterlagen zur Hand, die durchweg mit Zensuslogo versehen sind und werden Kennungen für einen Online-Fragebogen ausgegeben. Über diese Kennungen werden potenzielle Betrüger nicht verfügen. „Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich zudem bei uns in der Kreisverwaltung melden, die Kontaktdaten stehen auf dem Erstankündigungsschreiben oder sind auf der Kreis-Homepage aufgeführt“, so der Kreissprecher.

Interviewer gesucht

Insgesamt werden für die Erhebung etwa 180 Interviewende benötigt. „Für unser Gebiet benötigen wir noch etwa 100 Personen, die diese Aufgabe übernehmen“, so der Kreis. Die Erhebungsbeauftragten unterschreiben eine Erklärung, mit der sie sich nach Einweisung und Aufklärung zu Datenschutz und Verschwiegenheit verpflichten. Sollte es tatsächlich zu Missbrauch kommen – „was bislang nicht der Fall war“ – könnten rechtliche Schritte eingeleitet werden, „die Geld- oder Freiheitsstrafen nach sich ziehen“.

Info

Unterschied Zensus und Mikrozensus: In diesem Jahr findet neben dem Mikrozensus („kleine Volkszählung“) auch der Zensus („große Volkszählung“) statt. Wegen der ähnlichen Bezeichnungen, werden beide häufig verwechselt. Allerdings sind es tatsächlich zwei verschiedene Erhebungen, mit unterschiedlichen Zielen. Den Mikrozensus gibt es jedes Jahr und die Befragungen finden über das gesamte Jahr verteilt statt. Der Zensus wird nur alle zehn Jahre zu einem Stichtag durchgeführt. Dabei werden alle Gebäude- und Wohnungseigentümer und bundesweit etwa zehn Prozent der Bevölkerung befragt. Im Mikrozensus wird rund ein Prozent der Bevölkerung befragt.