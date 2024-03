Mittwochmorgen gegen 8 Uhr gingen zwei Jugendliche einen 15-jährigen Jungen an der Haltestelle „Alte Römerstraße“ an und zogen ihn am Rucksack zu Boden. Ein Mann und ein Mädchen beobachteten das Geschehen und eilten dem Jungen zur Hilfe. Durch ihr Einschreiten wurde der Angriff beendet und die zwei Täter flüchteten zu Fuß in Richtung Neubaugebiet. Der Vorfall wurde zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizei gemeldet. Die Personalien des Mannes und des Mädchens sind nicht bekannt. Zeugen, insbesondere die beiden einschreitenden Personen, werden gebeten sich mit der Polizei Wörth, 07271 9221-0, in Verbindung zu setzen.