Nach den zwei Corona-Jahren wagt sich der Angelsportverein (ASV) auf einen neuen Weg: Anstelle des traditionellen Angelsportfestes an Christi Himmelfahrt/am Vatertag plant der Verein am Mittwoch, 25. Mai, ein Konzert mit der Band „Willy and the Poor Boys“ in der „Dampfnudel“ in Rülzheim. Die Coverband spielt Songs von „Creedence Clearwater Revival“. Mit zu dieser Entscheidung beigetragen hat auch, dass das Festwiesenhaus, im dem das Fischerfest stets stattgefunden hatte, wegen der bekannten Schäden nicht benutzbar ist. Der Erlös des Konzerts soll teilweise für den allgemeinen Fischbesatz im Vereinsgewässer, insbesondere auch für den alljährlichen Jungaalbesatz (Glasaale), organisiert vom Landesfischereiverband Pfalz, zum Bestandsschutz der Aalpopulation eingesetzt werden. Ein weiterer Teil fließt in die Instandhaltung des Vereinsheims und in verschiedene gesellige Vereinsaktivitäten. Kartenvorverkauf unter www.xn--asvrlzheim-deb.de/veranstaltungen/willy-and-the-poorboys/. Weitere Bandinfos unter www.willyandthepoorboys.de/. Abholen der bestellten Karten nach Terminvereinbarung unter Telefon: 07272 92077 sowie an den Sonntagen, 15. und 22. Mai, 10 bis 12.30 Uhr im ASV-Vereinsheim auf der Festwiese neben dem Streichelzoo.