Die Kuhardter Angler haben im vergangenen Jahr hauptsächlich Zander, Brachsen, Rotaugen und Rotfedern in ihre Gewässer eingesetzt. Darüber informierte Volker Boltz in der Generalversammlung. Raus aus den Seen soll hingegen der zugewanderte Ochsenfrosch: Die ungebetenen Tiere werden täglich eingesammelt, wobei die Vorstandschaft den Sonntag übernimmt.

Das Angelsportfest nehme immer größere Dimensionen an, sagte der Vorsitzende Georg Kloos in seinem Jahresbericht. Der Verein zählt 441 Mitglieder und ist damit einer der mitgliederstärksten des Ortes. Jugendwart Dominik Völckel berichtete, dass zwischenzeitlich die Zahl der Jungangler auf 30 angestiegen ist.

Für langjährige Mitgliedschaft wurden geehrt: Reinhard Faath, Xaver Hellmann, Walfried Hoffmann, Thomas Kuhn, Volker Boltz, Michael Fischer, Alfred Götz, Marco Klein, Georg Kloos, Michael Scilla, Marc Eiswirth, Maria Hoffmann, Ingo Huber und Silvan Pfirrmann.