Auch ein guter Freund kann nicht immer weiterhelfen. Das musste ein Autofahrer am Wochenende feststellen. Bei einer Verkehrskontrolle in der Dorfbrunnenstraße in der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten Beamte der Polizeiinspektion Wörth zunächst fest, dass dieser Fahrer unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss stand. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,31 Promille, dazu erbrachte ein Drogenvortest einen Hinweis auf eine aktuelle Beeinflussung von Kokain. Also wurde auf der Polizeiinspektion Wörth auch eine Blutprobe entnommen. Eine entsprechende Strafanzeige wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde erfasst und der Führerschein beschlagnahmt.

Von dem nun führerscheinlosen Verantwortlichen wurde ein Freund zur Polizei bestellt, welcher mit seinem Personenwagen zur Polizeiinspektion fuhr. Bei der Übergabe an den verständigten Freund wurde jedoch von den Polizeibeamten festgestellt, dass dieser Fahrer ebenfalls unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab bei diesem einen Wert von 0,65 Promille. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den Freund wurde separat eingeleitet. „Beide Freunde verließen anschließend die Dienststelle zu Fuß“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.