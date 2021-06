Ein 28-jähriger Autofahrer ist in der Nacht auf Donnerstag auf der B9 in Höhe des Tankhofs Schwegenheim ins Schleudern geraten und in die Leitplanke gekracht. Laut Polizei war der Mann in Fahrtrichtung Ludwigshafen unterwegs, als er wegen zu schnellen Fahrens auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto verlor. Dieses wurde bei dem Unfall stark beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro. Bei der Unfallaufnahme stellten die Beamten zudem fest, dass der Fahrer nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest ergab knapp 0,5 Promille, was bereits für die Einleitung eines Strafverfahrens reicht. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein wurde sichergestellt.