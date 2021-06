Es muss einen Richtwert für die Konrektorenstelle geben. Und flexiblen Umgang damit.

Zahlen sind unbarmherzig. Das zeigt das Beispiel der Grundschule Rheinzabern. Die Schülerzahl pendelt um den Wert, ab dem ein Konrektor eingesetzt werden kann. Mit aktuell 175 Kindern gehört die Grundschule zu den größeren im Kreis. Dass Mainz an der „180er-Grenze“ festhält, frustriert Eltern und Mandatsträger. Dennoch braucht die Politik eine Messlatte, an der sie sich orientieren kann. Nun hat Corona vieles über den Haufen geworfen. Die Pandemie hat Probleme an Schulen wie im Brennglas aufgezeigt. Die Arbeitsbelastung der Lehrer hat deutlich zugenommen. Und sie wird sich so schnell nicht entspannen, denn Lernrückstände aufzuholen ist eine gravierende Herausforderung. Das könnte Anlass sein, nüchterne Zahlen zu überdenken und flexibler zu gestalten. Sonst besteht Gefahr, dass der neue Schulleiter schnell die Segel streicht.