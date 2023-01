Die sogenannten Schockanrufer sind Personen, die am Telefon die Notlage eines Familienmitglieds vorgaukeln und um einen hohen Geldbetrag bitten, um dem vermeintlichen Verwandten zu helfen. Am Montag versuchten es die Betrüger mit dieser Masche bei insgesamt fünf potenziellen Opfern in Kuhardt. „Glücklicherweise haben alle Angerufenen vorbildlich reagiert und die Gespräche frühzeitig beendet“, teilt die Polizei mit, die entsprechende Ermittlungen aufgenommen hat. Die Polizei rät: „Seien Sie misstrauisch, wenn ein unbekannter Anrufer Sie mit einem beunruhigenden Sachverhalt – wie etwa dem Unfall eines Angehörigen – konfrontiert und Geld von Ihnen fordert. Hinterfragen Sie die Richtigkeit der Angaben und nehmen Sie umgehend selbst Kontakt mit Ihren Angehörigen auf. Informieren Sie im Zweifelsfall immer die Polizei.“