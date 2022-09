Das Landesimpfzentrum in der Münchner Straße 2 bietet an allen Öffnungstagen die Impfstoffe von BionTech, Moderna, Novavax und Valneva, die an die Omikron BA.1-Variante angepasste Impfstoffe von BioNTech und Moderna sowie der angepasste Impfstoff Comirnaty Original/ Omikron BA. 4/5 an. Der Impfstoff kann frei gewählt werden, jedoch wird der angepasste Impfstoff Comirnaty Original/ Omikron BA. 4/5 nur nach vorheriger Anmeldung verimpft. Die anderen Impfstoffe werden auch ohne Anmeldung verimpft. Weiter weist das Land darauf hin, dass für eine Grundimmunisierung die Impfstoffe der ersten Generation verwendet werden.

Das Landesimpfzentrum in Germersheim hat folgenden Tagen geöffnet: Donnerstag (Do), 29. September, 10 bis 17.45 Uhr; Dienstag (Di), 4. Oktober, 8 bis 15.45 Uhr; Mi, 5., 10 bis 19.45 Uhr; Do, 6., 8 bis 15.45 Uhr; Di, 11., 8 bis 15.45 Uhr; Mi, 12., 10 bis 19.45 Uhr; Do, 13., 8 bis 15.45 Uhr. Außerdem werden Kinderimpftage (Do, 6. Oktober und Do, 27.) angeboten. Anmeldungen über das Impfportal unter www.impfen.rlp.de. Weitere Infos gibt es beim Kreis auf der Homepage www.kreis.germersheim.de/coronavirus.