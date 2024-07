Der Angelsportverein Hagenbach lädt zu seinem traditionellen Fischerfest am ersten Juliwochenende ein. Von Samstag, 6., bis Montag, 8. Juli, wird an der Grillhütte gefeiert.

In der Fischbäckerei, die erstmals am Samstag um 18 Uhr geöffnet hat, werden gebackenes Zanderfilet, Forellen, Backfische, Aal und Calamari-Streifen geboten. Festeröffnung ist am Samstag um 17 Uhr. Bereits im 15 Uhr steht das Fischen der örtlichen Vereine am Hornbach auf dem Programm, die Siegerehrung für das Vereinsfischen ist um 19 Uhr. Am Samstagabend sorgt ein DJ für Stimmung.

Weiter geht’s am Sonntag um 7.30 Uhr mit dem Königsfischen der Vereinsmitglieder am Hornbach. Die Siegerehrung ist um 14 Uhr. Bereits um 11 Uhr startet die Fischbäckerei. Um 19 Uhr werden die Jubilare geehrt.

Zum Abschluss am Montag öffnet die Fischbäckerei um 11.30 Uhr. Ab 19 Uhr unterhält erneut ein DJ die Gäste.