Am kommenden Samstag lädt der Angelsportverein Ottersheim anlässlich seines 50-jährigen Bestehens zur Feier auf dem Sport- und Freizeitgelände ein. Die Geburtstagsparty beginnt um 17 Uhr im Freigelände.

Schon immer gab es in Ottersheim viele Angelfreunde, die sich zur Wahrung ihrer gemeinsamen Anliegen am 30. August 1973 in der Gaststätte Gambrinus einfanden, um einen Angelsportverein zu gründen. Nachdem gleich 30 Mitglieder den Formalitäten zugestimmt hatten und Alois Wünschel zum Vorsitzenden wählten, konnten weitere Wege eingeleitet werden. Bereits im Oktober beschloss eine Versammlung die erforderliche Satzung.

Obwohl dem neuen Verein zunächst noch kein eigenes Gewässer zur Verfügung stand, fanden kleinere Aktivitäten an einem kleinen Privatweiher statt. Zudem legten 72 Mitglieder die Sportfischer-Prüfung ab. Beim Mannschaftsangeln in Neupotz gelang auf Anhieb mit dem ersten Platz ein sportlicher Erfolg. Beim befreundeten ASV Offenbach konnte in diesem Jahr ein eigenes Angelsportfest stattfinden. Im Juni 1976 fand dann erstmals am von der Gemeinde Ottersheim zur Verfügung gestellten Fischgewässer das Angelsportfest statt, das mit dem ersten Königsfischen und einer Angel-Dorfmeisterschaft verbunden war.

Umweltschutz immer im Blick

In der Folge blieb es im Jahresprogramm bei den bisherigen Veranstaltungen, allerdings nahm das Fischerfest immer größere und überörtliche Ausmaße an, so dass zu diesem Zeitpunkt mit der Durchführung die 121 Mitglieder fast überfordert waren. So entstand bald der Wunsch das Fest in kleinerem Rahmen durchzuführen. Dennoch war der Einsatz beim Kerweausschank auf dem Dorfplatz möglich. Vor allem war auch die Förderung der Jugend ein stetes Anliegen.

Fortan sah der Verein auch in der Pflege des herrlich gelegenen Angelweihers einen besonderen Auftrag, schließlich wurde inzwischen das Gewässer für viele Wanderer und Radler zu einem beliebten Rastplatz. Um den Fischbestand zu erhalten, mussten immer wieder Fische eingesetzt und für das Angeln neue Vorschriften eingehalten werden. Bei all den Aktivitäten des Vereins fand der Umweltschutz seine berechtigte Berücksichtigung. Der Bau einer Vereinshalle im Fest- und Freizeitgelände war zuletzt für den 229 Mitglieder zählenden Verein eine besondere Herausforderung. „Der ASV Ottersheim mit seinen beiden Bärenseen ist nach wie vor ein lebendiger Angelverein und will es mit seinem aktiven Vereinsleben bleiben“, sagt der seit zehn Jahren amtierende Vorsitzende Stefan Lutz mit dem Blick in die Zukunft.

Jubiläumsfeier mit viel Musik

Lutz wird bei der Jubiläumsfeier am Samstag zunächst die Gäste begrüßen und anschließend verdiente Mitglieder ehren. Danach geht es musikalisch weiter mit einem rockigen „Petri Heil“ des in der Südpfalz bekannten aus Bellheim stammenden Musikers Andy Becht, der seit Kurzem mit seinen Söhnen Mitglied bei den Ottersheimer Anglern ist und nun bis 21 Uhr mit seiner Band das abendliche Vorprogramm gestaltet. Im Anschluss übernehmen die Musiker von der Fine R I.P. Band die Bühne, die schon seit 1999 mit „Pfalzrock“ ihr Publikum begeistern. Dabei ist auch die bekannte Sängerin Katrin Graf. Weitergefeiert wird anschließend in der angrenzenden Vereinshalle.

Der Vorstand:

1. Vorsitzender Stefan Lutz; 2. Vorsitzender Manuel Hinsky; Schriftfüher Jürgen Weimann; Kassenwart Maik Puffke, Gewässerwart Simon Kreiner; Jugendwart Max Kröper; Beisitzende Frank Faath, Max Kulmer,Ralf Hilsendegen, Patrick Horn und Denis Meier.