Die Verbandsgemeindeverwaltung hat eine neue Standesbeamtin. Sie heißt Angelique Müller und wurde von Bürgermeister Karl Dieter Wünstel am 1. März ernannt. Müller absolvierte ihre Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten bei der Kreisverwaltung Germersheim. Nach erfolgreicher Prüfung wechselte sie im Juni 2014 zur Verbandsgemeindeverwaltung Jockgrim, zunächst in die Schulabteilung und anschließend als Sachbearbeiterin in die Personalabteilung. Seit September vergangenen Jahres ist sie Mitarbeiterin im Standesamt. Zur Vorbereitung absolvierte sie einen Lehrgang an der Akademie für Personenstandswesen in Bad Salzschlirf. Für die endgültige Ernennung ist eine sechsmonatige Wartezeit gesetzlich vorgeschrieben, die zu Ende ist. Neben Stefano Tedesco kann sie nun als hauptamtliche Standesbeamtin in der Verbandsgemeinde Jockgrim Trauungen vornehmen. Zu ihren weiteren Tätigkeiten im Standesamt gehören beispielsweise Beurkundungen, Beglaubigungen und die Friedhofsverwaltung.