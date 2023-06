Bei einer Hausdurchsuchung hat die Polizei im November 2021 eine nicht unerhebliche Menge an Betäubungsmitteln gefunden. Am Freitag musste sich der Besitzer vor Gericht verantworten. Ging es um Eigenkonsum oder dealte der Mann mit dem Rauschgift?

Bei ihrem Einsatz am 11. November 2021 war die Polizei einem anonymen Tipp gefolgt. In einem Schreiben hatte eine unbekannte Person versichert, der angeklagte hätte kiloweise Marihuana unter seinem Bett, außerdem Kokain im Schlafzimmer. Er würde damit gutes Geld verdienen. Die Beschreibung war nicht genau zutreffend, fündig wurden die Beamten in der Wohnung im Kreis Germersheim aber allemal: 270 Gramm Marihuana, 76 Gramm Amphetamine, LSD, Meskalin, Tilidin und weitere Rauschmittel lagen beim Angeklagten herum.

Der Enddreißiger ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat eine tragische Lebensgeschichte hinter sich. Beide Eltern waren Alkoholiker. Im Kindesalter erstach der Vater die Mutter. Es folgten Jahre in Kinderheimen, auf der Straße, auch im Gefängnis war der Mann bereits mehrfach. Ebenfalls in Verbindung mit Betäubungsmitteldelikten. Auf die Frage des Gerichts, welche Drogen er in dieser Zeit konsumiert hat, antwortete er: „Alles, was sie sich vorstellen können. Kokain, Heroin, Amphetamine, LSD, Meskalin, Pilze, Stechäpfel ...“

Vor einigen Jahren schien es dann bergauf zu gehen: Der Mann machte sich selbstständig, verdiente für seine Verhältnisse gutes Geld. Durch seine Suchterkrankung wurde ihm das aber wieder zum Verhängnis, konnte er sich doch jetzt einen starken Konsum plötzlich gut leisten. Er sei aus der Gosse gekommen, habe nun plötzlich legal Tausende Euro verdient – die Versuchung war dann zu stark. „Ich bin darum eigentlich froh darüber, dass die Polizei da war. Ich war wieder dabei, alles in den Sand zu setzen“, so der Angeklagte. Besonders, da zu diesem Zeitpunkt schon seine junge Tochter auf der Welt war. „Ich bin ein ganz schön schlechter Vater gewesen“, gesteht er reumütig ein. Inzwischen hat er mit seiner Frau zwei Töchter.

So ganz im Griff hat er den Drogenkonsum noch immer nicht: Durch den Stress des anstehenden Verfahrens habe er wieder angefangen zu kiffen. Von allen anderen Rauschmitteln will er aber seit der Hausdurchsuchung die Finger gelassen haben.

Wichtig für das Strafmaß wird die Frage sein, ob der Mann die Rauschmittel für den Eigenkonsum gehortet oder selbst Handel betrieben hatte. Wie ein Polizist, der bei der Hausdurchsuchung dabei war, aussagte, deuten die gefundenen Mengen auf Dealerei hin. Der Angeklagte bestreitet das. Indizien wie Verpackungsmaterial oder Schuldnerlisten wurden keine gefunden. Dafür eine Waage. Vor Gericht wurde darüber diskutiert, ob es sich dabei um eine milieutypische Feinwaage handelt oder um eine normale Küchenwaage. Der Angeklagte gab an, mit dem Gerät nur Babynahrung und Waschmittel abgewogen zu haben.

Ebenfalls eingezogen wurde ein Dolch. Die Staatsanwaltschaft hat den Verdacht, dass die Waffe zur Absicherung der Drogenübergaben benutzt wurde. „Das war ein Geschenk von meiner Frau, ein Sammelstück. Das hat die Polizei in der Küche neben 15 anderen Messern gefunden“, entgegnete der Angeklagte.

Am Ende des ersten Verhandlungstages gab auch ein Psychiater sein Gutachten ab. Neben einer „außergewöhnlich ungünstigen Kindheit“ attestierte er dem Angeklagten eine Mehrfachsubstanzabhängigkeit. Eine psychische Erkrankung liege aber nicht vor. Eine stationäre Entwöhnungsbehandlung, also ein Entzug, sei dringend nötig. Noch scheint es aber beim Angeklagten keine echte Abstinenzentscheidung gegeben zu haben. Ein Zwangsaufenthalt in einer forensischen Klinik steht im Raum. Das Urteil wird am zweiten Verhandlungstag am Donnerstag, 22. Juni, erwartet.