Ein am Sonntagnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Bruchsal angefahrenes Wildschwein musste von Beamten des örtlichen Polizeireviers erlegt werden. Das Tier querte, nach polizeilichen Feststellungen, gegen 15.50 Uhr die Franz-Sigel-Straße und wurde von einer 80-jährigen Autofahrerin erfasst. An dem Fahrzeug war ein Schaden von etwa 2000 Euro entstanden. Danach irrte das durch den Unfall sehr aufgeschreckte Wildschwein in der Bruchsaler Südstadt umher, stieß gegen ein geparktes Auto und rannte in Richtung mehrerer Fußgänger. Die Personen mussten weglaufen, um sich in Sicherheit zu bringen. Schließlich gelang es dem Fahrer eines Kleinkraftrades, die bis zu 70 Kilo schwere Bache in ein Gebüsch zu treiben. Da Gefahren für weitere Passanten oder für den Straßenverkehr nicht auszuschließen waren, töteten die Beamten dort das Tier mit zwei Schüssen aus ihrer Dienstwaffe.