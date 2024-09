Brandgeruch aus einem Mehrfamilienhaus haben Anwohner in der kleinen Au am Sonntag gegen 2 Uhr bemerkt und die Polizei benachrichtigt. Die eingesetzten Kräfte konnten die Wohnung, aus welcher der Brandgeruch stammte, schnell ausfindig machen. Da trotz klingeln und klopfen die Tür nicht geöffnet wurde, wurde diese laut Polizei notgeöffnet. Die Beamten stellten auf dem Herd angebranntes Essen fest. Der 42-jährige Bewohner lag unterdessen schlafend im Bett. Er blieb unverletzt. Ein Sachschaden entstand nur an der notgeöffneten Tür.