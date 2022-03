Am Samstag, 26. März, veranstaltet die up PAMINA vhs eine Exkursion zu den historischen Dombauhütten in Straßburg. Die Teilnahmegebühr beträgt 78 Euro. Bei der Führung geht es um „Kirchen-fabricen“, Steinmetzbruderschaften, Hütten, Steinhütten, sowie einen deutschen Steinmetzbruderschafts-Orden, der bis gegen Ende des 18. Jahrhunderts existierte. Auch eine original historische Steinmetz-Hütte oder -Loge aus dem Jahre 1579 steht auf dem Programm. Am Freitag, 18. März, 14.30 Uhr bis 17.30 Uhr, wird ein Sütterlin-Schreibkurs in Mothern angeboten. Die Teilnahmegebühr beträgt 31 Euro. Inhalt sind die Grundlagen der Sütterlin- oder „deutschen“ Schrift, die nach ihrem Erfinder, dem Grafiker Ludwig Sütterlin benannt wurde. Am Mittwoch, 30. März, 14.30 Uhr bis 16.30 Uhr, ist in Wissembourg ein Vortrag über die Geschichte der Blasmusik im Elsass. Der Vortragende ist der Komponist Sylvain Marchal und die Teilnahmegebühr beträgt 15 Euro. Seit langer Zeit ist es vor allem im ländlichen Raum im Elsass Tradition, dass sich passionierte Amateurmusiker zu Blaskapellen zusammenschließen. Diese waren im Laufe ihrer Geschichte teils von politischer Bedeutung und haben der musikalischen Landschaft des Elsass ihren Stempel aufgedrückt. Infos auch unter www.up-pamina-vhs.org