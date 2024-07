Der Landkreis Germersheim sucht Menschen, die sich als qualifizierte Gästeführer ausbilden lassen wollen. Im Auftrag des Landkreises bietet die Regioakademie Pfalz dazu einen berufsbegleitenden Lehrgang an, der die Regionalgeschichte, Natur und Landschaft, Kunstgeschichte, Baustilkunde, Volkskunde sowie landschaftliche und kulturhistorische Besonderheiten wie zum Beispiel Queichwiesen, Rheinauen, Festungserbe, römisches Erbe oder Tabakanbau vermittelt. Zusätzlich werden die Teilnehmenden in den Bereichen Methodik, Rhetorik sowie Organisation, rechtliche Grundlagen und Vermarktung geschult. Die Teilnehmenden erhalten bei erfolgreichem Abschluss der Prüfung ein Zertifikat, das den Richtlinien des Bundesverbandes für Gästeführer in Deutschland (BVGD) entspricht. Nach erfolgreichem Abschluss können die Teilnehmenden selbstständig Führungsangebote entwickeln und anbieten oder im Auftrag der örtlichen Tourismusbüros tätig sein und den Gästen und Einheimischen die Besonderheiten der Region vermitteln.

Das Angebot richtet sich in erster Linie an Personen, die sich umfassend neu ausbilden lassen wollen, aber auch an bereits tätige Gästeführende, die ihre Kenntnisse vertiefen wollen. Das Projekt wird von der EU und dem Land Rheinland-Pfalz mit Leader-Mitteln gefördert. Bewerbungen können bis zum 16. August eingereicht werden. Teilnahmegebühr: 380 Euro pro Teilnehmenden zzgl. 50 Euro Prüfungsgebühr.

Am 21. August, 18 Uhr, findet ein Online-Infotermin für interessierte Bewerberinnen und Bewerber statt. Anmeldeschluss: 27. August. Das Bewerbungsformular und den Flyer steht zum Download online hier bereit.

Weitere Infos: Antje van Look, Telefon 06325 1800-241, Mail a.vanlook@pfalzakademie.bv-pfalz.de sowie für allgemeine Fragen: Silke Wiedrig, Telefon 07274 53-219, E-Mail: s.wiedrig@kreis-germersheim.de