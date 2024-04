Berufskraftfahrer, Produktionshelfer oder Köchin – der Fachkräftemangel nimmt weiter zu und auf dem Arbeitsmarkt werden gezielt auch geflüchtete Menschen gesucht.

Die Informationen zur Stellenausschreibung „Floristin“ stoßen auf großes Interesse bei drei Frauen, die aus der Ukraine stammen. Sie stehen vor dem Aushang an einer Pinnwand, fotografieren die Beschreibung, diskutieren und werden von einer Beraterin des Jobcenters angesprochen. Daneben steht ein junger Mann aus Afrika, der sich in die Ausschreibung als „Produktionsmitarbeiter“ vertieft hat und ebenfalls von einem Mitarbeiter angesprochen wird.

Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Vermittlungs- und Informationsmesse im Jobcenter Germersheim richtet sich speziell an Menschen, die geflüchtet und im Landkreis untergekommen sind. An einem Mittwochmorgen sind viele Männer und Frauen gekommen, die Berater und Beraterinnen haben alle Hände voll zu tun. „Viele unsere Mitarbeiter sprechen auch andere Sprachen als Deutsch. Das ist natürlich hilfreich“, sagt Jobcenter-Geschäftsführerin Ruth Burckhart. Denn die größte Hürde bei der Jobvermittlung sei die Sprache. Die meisten Menschen haben jedoch bereits einen Sprachkurs besucht, bevor es in die konkrete Vermittlung geht.

Und die ist eine sehr individuelle Angelegenheit. Zwar sei der Fachkräftemangel vor allem in Handwerksberufen spürbar, die Hintergründe und Wünsche der Geflüchteten sind aber unterschiedlich. Einige haben bereits eine Ausbildung oder einen Beruf. Akademische Abschlüsse werden teilweise in Deutschland nicht anerkannt oder jemand will sich komplett neu orientieren. In erster Linie bei den Frauen ist die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ein großes Thema.

Infos in zwölf Sprachen

„Man kann an Sprachkursen auch Online teilnehmen, und wenn es mit dem Kita-Platz nicht klappt, gibt es Tagesmütter“, sagt die Beauftragte für Chancengleichheit am Arbeitsmarkt (BCA), Diana Palfi. Auch sie berät die Frauen – es gibt sehr wenige alleinerziehende Väter – ganz individuell. Die Messe, die in dieser Form zum ersten Mal durchgeführt wird, bot den Beteiligten eine Gelegenheit, persönlich miteinander ins Gespräch zu kommen.

Info

Informationen rund um Ausbildung und Beruf gibt es für geflüchtete Menschen auch mittels der Integreat-App. Die Infos stehen in zwölf Sprachen zur Verfügung.