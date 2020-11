Achtung, Telefonbetrüger: Am Donnerstag ging bei einer älteren Dame in Leimersheim ein telefonischer Hilferuf eines angeblichen Enkels ein. Dieser gab an, einen Verkehrsunfall verursacht zu haben und deshalb dringend eine fünfstellige Summe zu benötigen. Während des Telefongespräches kam laut Polizei Germersheim ein Familienangehöriger hinzu und das Gespräch wurde beendet. „Es wird nochmals darum gebeten insbesondere ältere Familienangehörige entsprechend zu sensibilisieren“, schreibt die Polizei in ihrem Bericht.