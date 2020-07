Polizeihauptkommissar Andreas Frey ist der neue Bezirksbeamte der Polizeiinspektion Germersheim für die Verbandsgemeinde (VG) Rülzheim. Er tritt damit die Nachfolge von Polizeihauptkommissar Wolfgang Sinn an, der in den Vorruhestand getreten ist.

Der 58-jährige Frey hatte die Funktion als Bezirksbeamter für die VG Rülzheim zwischen 1993 und 1995 schon einmal inne. Vor seinem Wechsel zur VG war Frey seit 1995 Bezirksbeamter für die Stadt Germersheim. Für ihn sei Rückkehr an die alte Wirkungsstätte als Bezirksbeamter der VG keine neue Erfahrung. „Ich freue mich, dass ich nach 25 Jahren in meinen alten Bezirk zurückkehre,“ so Frey. Andreas Frey sei ein erfahrener Polizeibeamter, der die Verbandsgemeinde sehr gut kenne und der einen hervorragenden Ruf genieße, so VG-Bürgermeister Matthias Schardt.