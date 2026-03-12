Chemieprofessor Andreas Fath, ehemaliger Deutscher Meister im Freiwasserschwimmen, schwimmt nicht mehr für einen Titel, sondern aus Überzeugung, und er will überzeugen. Am Freitag, 13. März, 18 Uhr, stellt er in Neupotz im Haus „Leben am Strom“ in der Hauptstraße 4 sein Buch „Aus Liebe zum Wasser“ vor und spricht über seine Expeditionen, bei denen er ganze Flüsse durchschwimmt und sich im Umweltschutz engagiert. Er klärt über die Verschmutzung des Wassers, insbesondere über die Problematik des Mikroplastiks, auf. Seine zentrale Botschaft: „Wasser ist unser kostbarstes Gut.“

In Speyer geboren und aufgewachsen, studierte Fath in Heidelberg Chemie und ist seit 2011 als Professor in Ellwangen tätig. Er durchschwamm nicht nur den Rhein, sondern auch die Elbe, die Donau und den Tennessee River in den USA. Veranstaltet wird die Lesung vom Verein zur Förderung von Umweltbildung und Römischer Geschichte, in Kooperation mit der Uni-Buchhandlung Hilbert aus Germersheim.