Der Polizei wurde am frühen Sonntagmorgen, gegen 4.30 Uhr, gemeldet, dass ein Mann in der Friedrich-Ebert-Straße die Außenspiegel geparkter Autos abtreten würde. In unmittelbarer Nähe sei noch eine junge Frau gesehen worden. Die Polizisten entdeckten vor Ort sechs weitere beschädigte Fahrzeuge. Der unbekannte Täter flüchtete Richtung Zeiskamer Straße.