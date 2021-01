Ein bislang unbekannter Fahrer befuhr mit seinem Auto die Grabengasse Richtung Mittlere Ortsstraße in Rülzheim. Aus noch ungeklärter Ursache streifte er eine Ecke der Hauswand und machte sich aus dem Staub, so die Polizei. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Germersheim, Telefon 07274 9580, entgegen.