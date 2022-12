Ein offenbar unbelehrbarer Dieb beging gestern in Lustadt gleich mehrere Straftaten. Zunächst nahm er sich aus einem Einkaufsmarkt in Lustadt einen Kasten Getränke und flüchtete aus dem Markt, ohne diese vorher zu bezahlen. Eine aufmerksame Mitarbeiterin notierte sich das Kennzeichen seines Fahrzeugs und informierte die Polizei. So konnte der 45-Jährige schnell ermittelt werden. An dessen Wohnanschrift stellte die Polizei den gestohlenen Kasten mit Getränken auf dem Beifahrersitz seines Fahrzeugs fest. Zudem war der Fahrer alkoholisiert und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Doch damit nicht genug. Wenige Stunden später wurde der Fahrer in Landau einer Verkehrskontrolle unterzogen. Er war erneut alkoholisiert und musste nochmal eine Blutprobe über sich ergehen lassen. Gegen ihn wurden gleich mehrere Strafanzeigen eingeleitet, so die Polizei.