Verständigungsprobleme herrschten im Jahr 1953 offenbar in der nur wenige Tausend Einwohner zählenden Stadt Germersheim, wo im November mehrere gleichartige Veranstaltungen auf denselben Termin gelegt worden waren. So sprach der Bundestagsabgeordnete Eduard Orth im Saal des Gasthauses zur „Post“, während der vormalige Landrat Stumm zeitgleich in der Aula referierte. Auch eine Großveranstaltung des VdK und ein Konzert kriegsblinder Musiker waren auf den gleichen Zeitpunkt gelegt worden. Das städtische Verkehrsamt beschloss daraufhin, Feste und Veranstaltungen künftig aufeinander abzustimmen, wie die RHEINPFALZ vermeldete.