An drei Tagen wird wieder die Laurentius-Kerwe im Unterdorf gefeiert. Für das leibliche Wohl sorgen die Lyra-Chöre, FC Lustadt und Förderverein der Feuerwehr. Ein Losstand, Kinderkarussell und ein Süßigkeitenstand runden das Angebot ab. Los geht es am Freitag, 9. August, mit der Kerweeröffnung und Fassbieranstich um 19.30 Uhr. Danach gibt es Musik von DJ Sabine. Der Kerwebetrieb startet am Eröffnungstag ab 18 Uhr. Am Kerwesamstag geht es um 17 Uhr los mit einer Vorlesezeit mit der Gemeindebücherei. Live-Musik gibt es mit „Marcel - Der Kirchberger“ ab 20 Uhr. Frühschoppen mit Weißwurstfrühstück gibt es am Sonntag ab 10 Uhr bei Pauls Garage (FC Lustadt), während der Kerwebetrieb um 11 Uhr los geht. Von 10 bis 12 Uhr gibt der Musikverein Ottersheim ein Platzkonzert. Ab 17 Uhr gibt es von der Gemeindebücherei nochmals eine kleine Vorlesezeit.