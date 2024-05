In der Nacht zum Mittwoch wurden in Winden drei Autos, die in der Bahnhofstraße und in der Straße Im Glockenzehnten standen, die Scheiben eingeschlagen. Aus dem Fahrzeuginneren wurde laut Polizeibericht nichts entwendet. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sollen sich bitte mit der Polizei in Verbindung setzen, Telefon 07271 92210, E-Mail: piwoerth@polizei.rlp.de.