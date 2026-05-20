Finia Wienert und Moritz Heid waren sogar noch besser als ihr 1.0er-Abi-Schnitt. Das liegt nicht nur daran, dass sie im Unterricht am Goethe-Gymnasium gut aufgepasst haben.

Besser geht es (fast) nicht: Finia Wienert und Moritz Heid haben einen Schnitt von 1.0 auf ihrem Abizeugnis stehen. Das ist der offizielle Höchstwert. Wenn man es aber genau nimmt, wird die Zahl ihren Leistungen am Goethe-Gymnasium nicht ganz gerecht: Wienert hat rechnerisch einen Schnitt von 0.77 erreicht, bei Heid sind es 0.9. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ wird deutlich, dass für gute Noten nicht nur Hirnschmalz, sondern auch ein gewisser Reifegrad nötig ist.

Wienert ist 19 Jahre alt und stammt aus Hessen. Das Goethe-Gymnasium besuchte sie seit der sechsten Klasse. „Ich bin Läuferin. Ich habe während der Corona-Zeit angefangen, jeden Morgen vor der Schule joggen zu gehen, und mache das bis heute“, antwortet sie auf die Frage nach ihren Hobbys.

Ihr Stufenkamerad Moritz Heid ist Neupotzer und auf dem landwirtschaftlichen Betrieb seiner Familie groß geworden. Das Geschäft konzentriert sich hauptsächlich auf den Ackerbau, der Sohnemann hilft in seiner Freizeit gerne mit. Auch wenn seine Eltern ihm früh klar gemacht haben, dass das Lernen und die Schule Vorrang haben. Das hielt ihn aber nicht davon ab, einen eigenen Hühnerstall zu betreuen und Mitschüler und Lehrer ein ums andere Mal mit frischen Eiern zu versorgen.

Corona-Pandemie als große Zäsur

Wie haben die beiden es geschafft, nicht nur beim Abi, sondern schon in der ganzen Oberstufenzeit sehr gute Prüfungsleistungen abzulegen? Das Geheimnis liegt für beide nicht beim stundenlangen Büffeln vor den Klausuren, sondern in der Einstellung zur Schule an sich. „Ich gehe für mich selbst in die Schule, nicht weil ich es muss“, erklärt Heid. Dazu gehörte für beide auch, im Unterricht konzentriert mitzuarbeiten.

Eine große Zäsur im Schulleben ihres Jahrgangs war die Corona-Pandemie. Es war eine Zeit, in der viele junge Menschen darunter litten, plötzlich aus ihrem strukturierten Alltag herausgerissen worden zu sein. Wer keine Lust auf Schule hatte, kam ziemlich leicht drum herum. Andere wuchsen an der ungewöhnlichen Situation. „Ich habe damals Eigenorganisation gelernt“, erinnert sich Wienert. Die fehlende Struktur schuf sie sich einfach selbst, angefangen beim morgendlichen Joggen. „Es war mir wichtig, Arbeitsaufträge zu erledigen, auch wenn sie niemand kontrolliert hat.“ Auch Heid sagt, dass ihm die Zeit dabei half, diszipliniert zu werden. Als er in der siebten Klasse war, bemerkte er, dass er zu viel Zeit mit Videospielen verbrachte, und fasste den Entschluss, nie wieder einen Controller anzufassen.

Pläne für die Zukunft stehen bereits fest

Heid und Wienert umgingen gewisse Fallen, in die ihre Mitschüler manchmal tappten. Zum Beispiel nutzten beide keine Künstliche Intelligenz, um ihre Hausaufgaben für sie zu schreiben. „Das Ziel der Schulzeit ist es ja, das Gehirn zu trainieren“, sagt Heid. „Man macht die Aufgaben nicht für die Lösung, sondern für den Lösungsweg.“ Wienert ergänzt, dass man große Ziele nur mit kleinen Schritten erreiche: „Wenn jemand sagt, es war ja nur eine Hausaufgabe, dann ist das so ein kleiner Schritt, den man nicht macht.“ Ähnlich geht es ihnen mit den Tücken der sozialen Medien. „Ich denke, man merkt, wenn einem etwas nicht gut tut. Wenn jemand die ganze Pause durch Tiktok scrollt, ist es kein Wunder, wenn er oder sie sich in der nächsten Stunde nicht konzentrieren kann“, sagt Wienert.

Beide wissen bereits, wo ihre Zukunft sie hinführen soll. Wienert will Medizin studieren, am liebsten in Heidelberg. Gerade bereitet sie sich intensiv auf den Medizinertest vor. Für Biologie hat sie sich schon immer interessiert. „Ich finde gerne heraus, wie Dinge funktionieren. Und ich helfe gerne anderen Menschen, das macht mich ein Stückchen glücklich“, erklärt sie. Deshalb hat sie auch mehrere Jahre lang als Schülersprecherin die Interessen ihrer Mitschüler vertreten.

„Gen Z kann frischen Wind reinbringen“

Heid will den elterlichen Betrieb übernehmen und vorher Agrarökonomie studieren. „Ich möchte mir die Kompetenz aneignen, mit der ich später ein moderner Betriebsleiter werden kann. Die Herausforderungen in der Landwirtschaft wachsen stetig. Mein Ziel ist es, den Betrieb zukunftssicher zu machen, damit ich ihn irgendwann mal an meine eigenen Kinder weitergeben kann.“ Vor dem Studienbeginn wird er zwei Wochen lang auf einem Ackerbaubetrieb in Lettland verbringen.

Davon, dass nach den turbulenten Zeiten keine ruhigeren Fahrwasser in Sicht sind, zeigen sich Wienert und Heid unbeeindruckt. „Ich finde, wir brauchen mehr Ehrgeiz, mehr Leistungsbereitschaft, aber gleichzeitig auch mehr Zufriedenheit mit dem, was wir haben“, sagt Heid. Wienert möchte eine Lanze für ihre Generation brechen, die oft als faul oder verweichlicht abgetan werde. „Die Gen Z kann auch frischen Wind reinbringen. Wir sind anders als ältere Generationen, im Schlechten, aber auch im Guten. Die Zeiten haben uns nicht nur geschadet, sondern auch abgehärtet. Ich denke, die Menschheit hat noch jede Krise überwunden.“