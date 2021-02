Am Montag, 8. Februar, ist in Germersheim die Straße an der Hochschule zwischen Kreuzung Zeppelinstraße/Orffstraße und der Einmündung Königstraße gesperrt. Dort beginnt der Ausbau der Straße An der Hochschule mit Arbeiten der Stadtwerke. Die verlegen dort neue Versorgungsleitungen und erneuern den Hauptkanal. Insgesamt soll diese Straße nach einem neuen Verkehrskonzept ausgebaut werden, das Interessen von Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern gleichermaßen berücksichtigt. Die Parkplätze an der Sparkasse seien über die Zeppelinstraße zu erreichen, teilt die Stadtverwaltung mit.