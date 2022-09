„Bellheimer Bier“ ist ein Begriff in der Pfalz. Keiner der Teilnehmer am Ausflug in die Brauerei kennt diese und ihre Produkte nicht. Aber wie sieht es da aus, wo das Bier gebraut wird? Und wie geht das?

Vor der Brauerei, vor dem großen Tor, warten am Donnerstag überpünktlich die 25 Teilnehmer der RHEINPFALZ-Sommeraktion. Keiner, der die Brauerei und ihre Produkte nicht kennt. So mancher hat schon eine Brauereiführung auf dem Buckel. Wenn nicht hier, dann andernorts. Plötzlich fährt ein Wagen vor, dem der amtierende Bellheimer Lord, Manfred Schmitt entsteigt. Nein, nicht er macht die Führung, aber er will gern dabei sein. Schließlich repräsentiert der Lord nicht nur die Gemeinde und die Vereinswelt Bellheims, sondern auch die Brauerei.

Die Brauereiführer und Ex-Lords Gerhard Hatzenbühler und Josef Purr geleiten die Gruppe aufs Gelände. Im Wechsel erzählen sie den RHEINPFALZ-Lesern die wechselvolle Geschichte der Brauerei und Aktuelles.

Vor dem Eingang zur Kantine erzählt Hatzenbühler, dass Karl Silbernagel 1865 die Brauerei gegründet hat. Der Sohn des damaligen Schwegenheimer Bürgermeisters absolvierte eine Lehre als Brauer und Küfer ehe er auf Wanderjahre ins Ausland ging. Von da zurück, kaufte er in Bellheim eine Firma, eine Essigsiederei mit kleiner Brauerei. Er gab ihr seinen Namen und baute sie aus. 1875 wurde die Unternehmervilla gebaut, die heute noch bewohnt ist.

Brauverbot nach Krieg

Der Bierausstoß steigt und steigt. Bis die Franzosen nach dem Zweiten Weltkrieg ein Brauverbot verhängen. Nachdem dies aufgehoben worden war, geht es wieder aufwärts. 1975 liegt der Ausstoß bei 350.000 Hektolitern. Die 500.000 werden anvisiert. Doch es kommt anders: Das Gesundheitsbewusstsein wächst, der Alkoholkonsum sinkt. Wirtschaftliche Probleme sorgen dafür, dass die Karl-Silbernagel-Brauerei von der Pirmasenser Parkbräu AG geschluckt wird. Doch auch Park & Bellheimer hat zu kämpfen, um eines Tages von SAP-Gründungsmitglied Dietmar Hopps Brauereigesellschaft Actris übernommen zu werden. Der verkauft Park & Bellheimer 2010 an seinen Manager Roald Pauli, der sie seitdem führt und in den vergangenen Jahren zig Millionen investierte. Inzwischen werden in Bellheim und Pirmasens pro Jahr etwa 100.000 Hektoliter Bier gebraut; hinzu kommen etwa 100.000 Hektoliter alkoholfreie Getränke der 1994 aus der Taufe gehobenen Marke Bellaris, die, wie das Bier, aus Wasser der hauseigenen Mineralquelle produziert werden, weiß Hatzenbühler. Streng nach dem deutschen Reinheitsgebot versteht sich: also aus Hopfen, Malz, Wasser und Hefe. Wobei: Beim Bellheimer Bier kommt laut Werbefilm noch eine weitere Zutat hinzu: „die Leidenschaft der Brauer.“

Zunächst wird das Malz in der hauseigenen Mühle geschrotet und mit Wasser gemischt. Im Sudkessel kommt Aromahopfen dazu. Im Whirlpool werden laut Purr feste von flüssigen Stoffen getrennt. Nach weiteren Produktionsschritten wird dem Sud Hefe zugesetzt, um danach in Tanks zu reifen, ehe es in Flaschen und Fässer abgefüllt und zum Kunden kommt.

Nostalgie trifft Moderne

Der eingangs in der Brauereikantine gezeigte Kurzfilm gibt einen Überblick über das Unternehmen und seine Produkte. Dann macht sich die Gruppe auf zum Rundgang durch die Brauerei. Es geht an alle für den Brauprozess wichtigen Stationen, wo Purr erklärt, was hier im Einzelnen geschieht. Zentraler Punkt ist das Sudhaus, wo aus den verschiedenen Zutaten das Bier gebraut wird. So nostalgisch die schönen Kupferkessel wirken, so modern sind die Computer, mit denen der Brauprozess gesteuert und überwacht wird.

Vorletzte Station ist der Flaschenkeller: Mit hoher Geschwindigkeit laufen laut klirrend Lord-Pils-Flaschen übers Band, die, nachdem sie gereinigt und auf Unversehrtheit geprüft worden sind, befüllt und etikettiert werden, ehe sie in Kisten gesteckt und versandfertig gemacht werden. Im Hintergrund jongliert Karl, ein Roboter, mit Bierfässern, die befüllt werden müssen oder es bereits sind.

In der Kantine gibt es zum Abschluss einen zünftigen Imbiss und die Möglichkeit, die Produkte der Brauerei Park & Bellheimer zu verkosten. Zudem gibt es Präsente von der Brauerei und der RHEINPFALZ.

Eindrücke und Erinnerungen

Die Stimmung ist gut. Schnell bilden sich Gesprächsgruppen. Einige kennen sich. „Ich wollte schon immer mal in die Brauerei, das hat sich jetzt gut ergeben“, erzählt Franz Gschwind aus Neupotz. „Super“ findet der Herxheimer Norbert Kuntz die Führung. Er war vor etwa 20 Jahren schon in der Brauerei. „Es hat sich viel verändert.“ Dieser Meinung sind auch Christa Kopf und Regina Beck aus Speyer. Die Zwillingsschwestern erzählen, dass ihr Vater früher hier gearbeitet hat. Sie hätten ihn oft bei der Arbeit besucht, als sie in jungen Jahren noch bei der Familie in Bellheim lebten. Fasziniert sind sie von der vielen neuen Technik und dem inzwischen viel breiteren Sortiment. Ihr einmütiges Resümee: „Es ist schön, nach so vielen Jahren wieder die Brauerei zu besichtigen.“