In diesem Jahr finden zwei Treffen der Partnergemeinden Cany-Barville und Maximiliansau statt. Zudem wird der Schüleraustausch für den Sommer geplant. Der Freundeskreis Maximiliansau-Cany-Barville plant bereits die Fahrt in die französische Partnergemeinde Cany-Barville, die vom 18. bis 21. Mai stattfindet. Gemeinsam geht es mit dem Bus an Christi Himmelfahrt nach Cany-Barville in der Normandie. Dort sind die Teilnehmenden bei französischen Gastfamilien untergebracht, damit bestehende Freundschaften gepflegt oder neue Kontakte geknüpft werden können. Der dortige Partnerschaftsverein bereitet ein Programm für das Wochenende vor. Ein Tag steht zur freien Verfügung und wird gemeinsam in der Familie verbracht und meist für einen Ausflug an eine der Städte am Meer genutzt. Cany-Barville liegt nur zehn Minuten von der Küste entfernt.

Vom 22. bis 25. September kommen die französischen Freunde nach Maximiliansau. Der Schüleraustausch in den Sommerferien (28. Juli bis 9. August) richtet sich an Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren. Bürgerinnen und Bürger aus Maximiliansau, der Stadt Wörth und darüber hinaus, die Interesse an dem deutsch-französischen Austausch haben, können sich bei der Vorsitzenden Sabine Heimbach unter 0176 96616627 oder sabineheimbach@t-online.de melden.