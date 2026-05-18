Amtsgerichtsdirektor Herbert Schmitt geht in Ruhestand. Warum er zunächst ein Behördenleiter wider Willen war und was ihn am meisten beschäftigt hat.

Richter auf Lebenszeit war Herbert Schmitt schon. Doch als 2018 die Stelle des Amtsgerichtsdirektors in Kandel ausgeschrieben war, fühlte er sich nicht direkt angesprochen. „Man kann sich bewerben, wenn man möchte – ich wollte nicht“, erinnert sich Schmitt mit einem Schmunzeln. „Meine damalige Präsidentin hat mich viermal angerufen“ und ihn schließlich überzeugt, sich zu bewerben. „Heute muss ich sagen: Danke!“

Sein Telefon sollte in den folgenden Jahren noch häufig klingeln, manchmal auch zu Unzeiten – zum Beispiel während der Bereitschaftsdienste, zu der sich Schmitt verpflichtet hatte. Dieser Dienst wurde vor Jahren auch in der Südpfalz professionalisiert, vier Kolleginnen und Kollegen wechselten sich im wöchentlichen Rhythmus ab. „Das läuft neben der regulären Arbeit“, erläutert Schmitt – und bedeutet, dass man sich Montag bis Donnerstag, 6 bis 8 Uhr und 16 bis 21 Uhr, Freitag 6 bis 8 Uhr und 13 bis 21 Uhr, sowie am Wochenende von 6 bis 21 Uhr bereit halten muss. Meist geht es um freiheitsentziehende Maßnahmen, die länger als 30 Minuten dauern.

Einschränkung im Privaten

Für eine Kollegin, die nach Bayern wechseln wollte, war der Einsatz von Schmitt im Bereitschaftsdienst die Voraussetzung dafür, dass der Wechsel mitten im Jahr genehmigt wurde. Natürlich tat er der Kollegin den Gefallen, auch wenn dieser Einsatz seinen Preis hatte. „Man ist in seiner Lebensgestaltung eingeschränkt“, sagt er, schließlich ist man einmal im Monat im Dienst und zusätzlich einmal im Monat Stellvertreter. Unter der Woche war zum Beispiel der Besuch eines Elternabends an der Schule nicht möglich, auch die Urlaubsplanung sei ein schwieriges Thema gewesen.

Denn häufig klingelte das Telefon, um Schmitt darüber zu informieren, dass ein digitaler Antrag vorliegt. Dann sprang er ins Auto, die Fahrzeit zum Pfalzklinikum Klingenmünster betrug zum Beispiel 45 Minuten, um sich selbst ein Bild zu machen. Bei der Polizei bestehe zwar inzwischen die Möglichkeit der Videoanhörung, „aber das ist nicht in allen Fällen geeignet.“ Allein an einem Wochenende hatte er einmal 14 Einsätze, davon acht Unterbringungen im Pfalzklinikum, erinnert er sich.

Kurze Unterbringung reichte aus

Dabei gab es durchaus Fälle, in denen Schmitt die freiheitsentziehende Maßnahme beendete: Ein Mann in Landau war „alkoholbedingt aggressiv“, hatte erst sein Taxi nicht bezahlt, dann mit dem Fahrer gestritten, danach war er Passanten angegangen und an den Platzverweis hatte er sich auch nicht gehalten. Daraufhin hatten ihn die Beamten mitgenommen. „Das hat wohl gereicht“, als Schmitt eintraf, hatte sich der Mann beruhigt und „hoch und heilig versprochen“, dass das auch so bleiben würde, er durfte gehen.

Natürlich hatte Schmitt auch zu den regulären Arbeitszeiten genug zu tun. Alljährlich gibt es beim Amtsgericht Kandel etwa 500 neue Zivilsachen, 500 Familienangelegenheiten, 300 bis 400 Strafsachen, dazu gehen beim Grundbuch 1500 Urkunden pro Jahr ein, plus über 600 Erbscheine und 400 Testamente. Außerdem laufen zirka 600 Betreuungsfälle derzeit über das Amtsgericht Kandel

Um Vorsorgevollmacht kümmern

Eben diese waren in den vergangenen Jahren Schmitts Schwerpunkt. Die Idee sei, „dass eine Betreuung möglich ist, die den Ideen und Wünschen der Betroffenen entspricht.“ Ehrenamtlich wird die Betreuung meist von der Familie übernommen, auch gibt es Betreuungsvereine wie die AWO in Kandel oder die Lebenshilfe Jockgrim. Zu deren jeweils vier Vereinsbetreuern kommen noch sechs Berufsbetreuer. „Die Betreuungsbehörde schlägt vor, wer die Betreuung übernehmen soll und meistens hält man sich daran“, schildert Schmitt. Sein Tipp aus der Erfahrung heraus: „Man sollte sich in guten Tagen Gedanken machen, wer soll für mich tätig werden, wenn ich es nicht mehr kann“, sagt er. „Ich würde jedem zu einer Vorsorgevollmacht raten, wenn er Vertrauenspersonen kennt, die das machen wollen und können.“

Schmitt geht mit 65 Jahren und 3 Monaten in Rente, also vor der Altersgrenze. Aktuell baut er Resturlaub ab, der Ruhestand beginnt zum 1. Juli. Vor drei Jahren hätte er noch gesagt, er mache bis zum Schluss, sagt er nachdenklich. Doch es gab verschiedene Schicksalsschläge im Bekanntenkreis, seine Frau ist seit 1. Mai in Rente – „da hat es sich angeboten.“ Nun freuen sich auch die Enkel „und zwei Fellkinder“ auf ihn. Außerdem war Schmitt früher als Leistungssportler sogar in der Nationalmannschaft und möchte sich künftig wieder mehr dem Schießsport widmen.

Info

Herbert Schmitt, Jahrgang 1961, hatte erst die Realschule Schifferstadt, dann das Aufbaugymnasium Speyer absolviert. Er trat im April 1992 bei der Staatsanwaltschaft Frankenthal in den Justizdienst ein. Nach einer Station als Richter beim Amtsgericht Kandel wurde er im September 1995 dort zum Richter auf Lebenszeit ernannt. 2009 folgten Abordnungen an das Landgericht Landau sowie das Pfälzische Oberlandesgericht Zweibrücken. Seit 14. Mai 2018 war Herbert Schmitt Direktor des Amtsgerichts Kandel.